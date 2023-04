Anna Dymna zagra w prequelu "Samych swoich". W kogo się wcieli?

Zdjęcia już się zaczęły i jest wspaniale! Ja tam gram niestety tylko epizod. Gram prawujenkę Ani Pawlak. Z radością się zgodziłam, jak tylko dostałam tę propozycję. Jak się urodzi Ania w 'Nie ma mocnych' to będzie podobna do tej ciotki i to będzie bardzo sympatyczne" - Anna Dymna powiedziała "Faktowi".

"Jest super towarzystwo. Miałam jeden dzień zdjęciowy. Było przeuroczo. Był koń, był Pawlak młodziutki" - dodała aktorka.

Anna Dymna: Miała wtedy 19 lat 1 / 7 W tym roku mija pół wieku od pamiętnej sesji zdjęciowej dla "Przekroju" początkującej wówczas aktorki. W 1970 roku Anna Dziadyk (nazwisko męża przyjęła dopiero dwa lata później po ślubie z Wiesławem Dymnym) miała na koncie zaledwie jedną rolę - teatralnym debiutem studentki PWST był występ w "Weselu" w reżyserii Lidii Zamkow na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego. Źródło: Agencja FORUM Autor: Wojciech Plewiński

Artur Żmijewski reżyserem prequela "Samych swoich"

Prace na planie prequela "Samych swoich" ruszyły w lutym 2023 i potrwają do czerwca. Większość zdjęć powstaje w Parku Etnograficznym w Tokarni pod Kielcami - realizowano tam aż 80 proc. dni zdjęciowych.

"Sami swoi": To już 50 lat! 1 / 5 Kiedy Sylwester Chęciński realizował w 1967 roku "Samych swoich", nikt nie przypuszczał, że powstaje jedna z najbardziej lubianych przez widzów komedii w historii polskiego kina. 15 września 2017 roku mija 50 lat od premiery kultowej produkcji o rodzinach Pawlaków i Kargulów, którzy latem 1945 roku przybywają zza Buga na Ziemie Odzyskane. Na zdjęciu: Władysław Hańcza (Władysław Kargul) i Wacław Kowalski (Kazimierz Pawlak) Źródło: East News/POLFILM

Producent Paweł Kubski potwierdził w rozmowie z PAP Life doniesienia, że reżyserii filmu podjął się znany z serialu "Ojciec Mateusz" Artur Żmijewski . Nie chciał jednak odnieść się do krążących w mediach doniesień, że młodego Kazimierza Pawlaka gra Zbigniew Zamachowski , a w postać Władysława Kargula wcieli się Mirosław Baka . Kubski przekazał jedynie, że w sprawie obsady dystrybutor Next Film wyda w najbliższych dniach oficjalny komunikat.

Producent stwierdził też, że w doniesieniach, które krążą w mediach, jest wiele błędów. Jeden z nich dotyczy tytułu książki, na której został oparty scenariusz prequelu. Jej prawidłowy tytuł to "Każdy żyje jak umie". Napisał ją Andrzej Mularczyk , który jest autorem scenariuszy do trylogii "Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć".