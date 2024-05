Anna Dymna honorową obywatelką Krakowa. Propozycja przyjęta jednogłośnie!

Anna Dymna honorową obywatelką Krakowa

Anna Dymna została honorową obywatelką Krakowa! To najważniejsze wyróżnienie zostało przyznane krakowskiej aktorce przez Radę Miasta, za wybitne zasługi dla teatru, filmu i kultury polskiej oraz za szczególne zaangażowanie w sprawy społeczne.

"Od ponad półwiecza Anna Dymna wyraziście wpisuje się w społeczno-kulturalny krajobraz Krakowa. Dzieje się tak nie tylko za sprawą tworzonych przez nią wybitnych ról teatralnych i filmowych. Anna Dymna to również jedna z najbardziej cenionych postaci działalności dobroczynnej w naszym mieście, regionie i kraju" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Projekt ten złożył Jakub Kosek, przewodniczący rady miasta. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Wręczenie aktu honorowego obywatelstwa odbędzie się prawdopodobnie podczas uroczystej sesji z okazji święta miasta - 5 czerwca, kiedy to przypada rocznica nadania Krakowowi przywileju lokacyjnego w 1257 r. przez księcia Bolesława Wstydliwego.

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez miasto. Propozycje, wraz z pisemnym określeniem zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata, mogą zgłaszać: prezydent Krakowa, przewodniczący rady (z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek grupy co najmniej pięciu radnych) lub grupa co najmniej czterech tysięcy mieszkańców.

Tytuł może być nadawany żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom za zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową. Rada miasta może przyznać do pięciu tytułów w ciągu jednej kadencji. W minionej kadencji tytuł otrzymali: kardiochirurg i profesor Antoni Dziatkowiak, pisarka Olga Tokarczuk, rysownik Andrzej Mleczko, profesor psychiatrii Wanda Półtawska i aktor Jerzy Trela.

Anna Dymna: Wciąż mam za mało czasu

Znana z dziesiątek cenionych, a często i kultowych filmów Anna Dymna kojarzy się polskim kinomanom z rolami między innymi w "Nie ma mocnych" , "Kochaj albo rzuć" , "Tylko strach", "Trędowatej" , "Znachorze" i "Dolinie Issy". Jej role w "Excentrykach, czyli po słonecznej stronie ulicy" czy w serialu "Wielka woda" także zapadły widzom w pamięć.

W 2023 roku aktorka była gościem Przeglądu Kino na Granicy w Cieszynie i opowiedziała, jak wygląda jej dzień.



- Mam takie szczęście, że cierpię na bezsenność. O 4:00 rano odpisuje już na maile - nie zwariowałam, tylko nie mogę spać. Najlepiej odpoczywam jak pracuję - czytam sobie wiersze i robię scenariusz do "Salonu poezji", jadę na plan albo do teatru, albo lepię baranki, naleweczki robię, gotuję zupę. Czasem jestem tak pobudzona, że jak się położę, to od razu odechciewa mi się spać. Wciąż mam za mało czasu - wyznała Anna Dymna.