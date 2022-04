Anjelica Huston urodziła się 8 lipca 1951 roku w Santa Monica w Los Angeles. Pochodzi z rodziny o znamienitych tradycjach artystycznych - jest córką legendarnego hollywoodzkiego reżysera Johna Hustona i jego czwartej żony - Ricki, primabaleriny i modelki pochodzenia włoskiego. Jej dziadek ze strony ojca, Walter , także był znanym aktorem i laureatem Oscara.



Choć John Huston miał nie chcieć, by została aktorką, to powierzył jej znaczące role w swoich filmach "Zbereźnik" oraz "Spacer z miłością i śmiercią". W tym drugim Anjelica zagrała 16-letnią francuską szlachciankę Claudię.

Większość dzieciństwa spędziła w Irlandii. Gdy jej matka w wieku 39 lat zginęła w wypadku samochodowym, Anjelica przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kilka lat pracowała jako modelka, współpracując z takimi fotografami jak Richard Avedon.



W ciągu swojej kariery Huston była trzykrotnie nominowana do Oscara, zdobywając statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej w 1986 roku za rolę w filmie "Honor Prizzich". Ponadto była ośmiokrotnie nominowana do Złotych Globów, wygrywając raz, w roku 2005, za rolę w dramacie "Niezłomne". Huston może pochwalić się także sześcioma nominacjami do telewizyjnych nagród Emmy oraz trzema do brytyjskich nagród BAFTA.

Wielu widzów najlepiej pamięta ją jednak z brawurowej roli Morticii Addams w komediowej serii: "Rodzina Addamsów" (1991) oraz "Rodzina Addamsów 2 " (1993).

Interesujący życiorys aktorki stał się tematem jej autobiografii. Jak się okazało, życie wśród hollywoodzkiej śmietanki nie zawsze było usłane różami. Jeszcze jako nastolatka wdała się w romans z 42-letnim fotografem modowym Bobem Richardsonem, który cierpiał na zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Podczas jednej z kłótni miał jej powiedzieć, że nie jest prawdziwą kobietą, bo nie dała mu dziecka. Toksyczna relacja i utrata tragicznie zmarłej matki pchnęły ją nawet do próby samobójczej.



Bardzo burzliwy był również jej związek z Jackiem Nicholsonem , którego poznała w 1973 roku. Od tego momentu ich relacja był ciągiem rozstań i powrotów aż do 1990 roku, gdy świat obiegła informacja, że Nicholson jest ojcem dziecka Rebeki Broussard.



Dziś Anjelica Huston ma 70 lat i wciąż gra w filmach. Fani kina akcji z pewnością pamiętają jej kreację z filmu "John Wick 3" . Aktorka nie przypomina już jednak pięknej Morticii, roli, która przyniosła jej światową sławę.



