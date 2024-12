Angus MacInnes nie żyje. Aktor znany z "Gwiezdnych wojen" miał 77 lat

O śmierci aktora poinformowała jego rodzina. "Do wszystkich fanów Angusa na całym świecie piszemy to ze złamanymi sercami: Angus MacInnes, ukochany mąż, ojciec, dziadek, brat, wujek, przyjaciel i aktor zmarł 23 grudnia 2024 roku. Opuścił nas spokojnie, w otoczeniu rodziny i miłości" - czytamy w wiadomości zamieszczonej w serwisie Facebook.

Angus MacInnes w "Gwiezdnych wojnach"

Bliscy MacInnesa zdradzili, że szczególnie cenił on swoją rolę w serii George'a Lucasa oraz związane z nią aktywności. "Fani 'Gwiezdnych wojen' zajmowali specjalne miejsce w sercu Angusa. Uwielbiał spotykać was podczas konwentów, słuchać waszych historii i dzielić waszą pasję do sagi. Społeczność konwentowa nieustannie napawała go pokorą, zachwytem i zaszczytem z powodu swej pasji" - napisali bliscy zmarłego.

Reklama

Wideo "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja": Trailer

W "Gwiezdnych wojnach: Nowej nadziei" MacInnes wcielił się w Jona "Dutcha" Vandera, przywódcę Złotej Eskadry myśliwców Y-Wing podczas ataku rebeliantów na Gwiazdę Śmierci.

W jednym z wywiadów wspominał, że kręcenie jego scen w "Gwiezdnych wojnach" było koszmarem. Znał swoje kwestie, ale nie potrafił ich sobie przypomnieć, przez co dostał ataku paniki. W końcu kartki ze scenariuszem umieszczono w kokpicie jego statku. "Tam nie ma występu aktorskiego, ja tylko czytam linijki" - przyznał.

Aktor wystąpił także małych rolach w "Atlantic City", "Supermanie II", "Świadku", "Oczach szeroko zamkniętych" i "Kapitanie Phillipsie".