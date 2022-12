Jolie przyznała, że jest wdzięczna za przywilej i możliwość pracy z wieloma wybitnymi i oddanymi funkcjonariuszami UNHCR, a także możliwość pełnienia funkcji Specjalnego Wysłannika. "W nadchodzących latach nadal będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby wspierać uchodźców i innych przesiedleńców" - zapewniła.

Angelina Jolie: Ponad 60 misji UNHCR

Z agencją ONZ ds. uchodźców Jolie była związana od 2001 roku, zaś w 2012 roku została mianowana jej Specjalnym Wysłannikiem. Jak czytamy we wspomnianym oświadczeniu, była jedną z najbardziej wpływowych rzeczniczek walczących o prawa uchodźców.

"Pełniąc tę kluczową rolę, wykorzystała swój potężny głos do budowania świadomości i wsparcia dla uchodźców oraz wzywania do pilnych działań i rozwiązań dla osób zmuszonych do ucieczki. W ciągu ostatnich 21 lat Jolie pracowała niestrudzenie, przeprowadzając ponad 60 misji terenowych, aby dać świadectwo cierpieniu, ale także nadziei i wytrwałości" - głosi oświadczenie.

Wysoki Komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi podziękował aktorce za wieloletnie zaangażowanie, pracę i wysiłek. "Wiem, że sprawa uchodźców pozostanie bliska jej sercu i jestem pewien, że wniesie tę samą pasję i uwagę do szerszego zakresu pomocy humanitarnej" - stwierdził Grandi.