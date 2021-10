Angelina Jolie wydała książkę dla młodzieży

Angelina Jolie od lat angażuje się w działalność humanitarną. Walczy o przestrzeganie praw człowieka i równouprawnienie kobiet, słynie też z działań na rzecz ochrony środowiska oraz pomagania uchodźcom i ofiarom kataklizmów. Swój najnowszy projekt gwiazda poświęciła tematyce związanej z prawami dziecka. We współpracy z Amnesty International oraz Geraldine Van Bueren, jedną z twórczyń Konwencji o prawach dziecka ONZ, Jolie wydała niedawno książkę inspirowaną historiami młodych aktywistów.

Reklama

Angelina Jolie: Poradnik dla młodych

Publikacja zatytułowana "Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth" (w wolnym tłumaczeniu "Poznaj swoje prawa i domagaj się ich przestrzegania: Przewodnik dla młodzieży", to poradnik dla młodych czytelników, który uczy ich, jak bronić się przed niesprawiedliwością i rozmaitymi nadużyciami. Książka objaśnia m.in., jak należy zachować się podczas zatrzymania przez policję czy w przypadku homofobicznego ataku.



"Inspirują mnie młodzi ludzie z całego świata, którzy są na pierwszej linii frontu w walce o prawa człowieka. Od ochrony środowiska, aż po zwalczanie nierówności i przeciwdziałanie dyskryminacji - to oni z sukcesem wykonują pracę w obszarach, w których dorośli jak dotąd zawiedli. A w obozach dla uchodźców i w rejonach konfliktów zbrojnych to właśnie dzieci ponoszą konsekwencje ich złych decyzji i porażek" - napisała Jolie w poście na Instagramie.

Angelina Jolie: Znaj swoje prawa i domagaj się ich przestrzegania

Instagram Post

Gwiazda podkreśliła, że dzięki znajomości swoich praw młodzież ma szansę zapobiec eskalacji nadużyć, a zarazem pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczeństw.



"Kiedy młodzi ludzie mają siłę, wiedzę i możliwości, by mówić głośno o palących problemach, mogą zmienić życie zarówno dzieci, jak i dorosłych, pomagając w osiągnięciu bardziej sprawiedliwego, pozbawionego nierówności społeczeństwa. Takie jest przesłanie naszej nowej książki, która została napisana w porozumieniu z młodymi aktywistami z całego świata: 'Znaj swoje prawa i domagaj się ich przestrzegania'. Dedykujemy ją im oraz wszystkim młodym ludziom walczącym o swoje prawa" - podsumowała aktorka.