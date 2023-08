Angelina Jolie wybrała 15-letnią córkę na swą... asystentkę

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

W Hollywood od pewnego czasu toczy się zażarta dyskusja na temat nepotyzmu. Wiele sławnych dzieci, równie sławnych, rodziców doczekało się łatki "nepo baby". Angelina Jolie wydaje się jednak niewzruszona tą atmosferą i niechęcią wobec promowania dzieci, zwłaszcza, jeśli są to dzieci sław. Laureatka Oscara i działaczka społeczna właśnie zaangażowała do współpracy swoją 15-letnią córkę Vivienne. Zafascynowana teatrem latorośl będzie asystować swojej mamie przy produkcji broadwayowskiej adaptacji musicalu "The Outsiders" z 1983 roku.

Angelina Jolie z córką Vivienne (2P) /Karwai Tang/WireImage /Getty Images