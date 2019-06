Angelina Jolie w dreszczowcu na urodziny

"Those Who Wish Me Dead" - tak nazywa się dreszczowiec, który zafundowała sobie na urodziny - 4 czerwca gwiazda skończyła 44 lata - Angelina Jolie. To historia kobiety-strażaka, która ratuje 10-letniego chłopca, świadka morderstwa, przed śmiercią z rąk nasłanych zabójców. Zdjęcia ruszyły na początku maja.

Angelina Jolie wciąż wygląda doskonale /Gregg DeGuire /Getty Images

Twórcą filmu jest Taylor Sheridan, scenarzysta cyklu "Sicario" oraz reżyser thrillera "Wind River. Na przeklętej ziemi ". Film jest adaptacją książki Michaela Koryty. Obok Angeliny Jolie występują w nim: Jon Bernthal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler Perry, Finn Little, Jake Weber i Medina Senghore.



Reklama

W obsadzie próżno szukać Brada Pitta, ale czasy słynnej Brangeliny, jak określano parę, minęły, zdaje się, bezpowrotnie...

Angelina Jolie przyszła na świat 4 czerwca 1975 r. w Los Angeles. Aktorka słynie z wielkiego talentu oraz wielkiej urody... Jej ojcem jest aktor i zdobywca Oscara Jon Voight, a matką Marcheline Bertrand, niegdyś aktorka i modelka. Aktorka ma słowackie, niemieckie, kanadyjskie i francuskie korzenie.

Na srebrnym ekranie Angelina Jolie po raz pierwszy pojawiła się w 1982 roku u boku swojego ojca w filmie "Szukając wyjścia". Już w wieku 14 lat zaczęła pracować jako modelka, dwa lata później próbowała swoich sił na deskach teatru.

Rok 1993 uważany jest za datę jej prawdziwego debiutu aktorskiego. Jolie zagrała wtedy w niskobudżetowym filmie "Cyborg 2: Szklany cień". Jej pierwszą hollywoodzką rolą był udział w "Hakerach" w 1995 roku. Dwa lata później stworzyła bardzo pochlebnie ocenianą kreację w filmie biograficznym "George Wallace". W 2000 roku została nagrodzona Oscarem za drugoplanową rolę w "Przerwanej lekcji muzyki".

Popularność Angelinie przyniosła główna rola w serii filmów o poszukiwaczce przygód Larze Croft. Ale to dopiero były przedbiegi, przed prawdziwą sławą...

W 2005 roku zagrała u boku Brada Pitta w kasowej produkcji "Pan i Pani Smith". Nawiązała z nim romans, Pitt zostawił dla Angeliny swoją żonę, Jennifer Aniston. I zaczęło się...

Ich związek stał się jednym z najczęściej opisywanych tematów w światowej prasie plotkarskiej. Po tym, jak na początku 2006 roku Jolie potwierdziła, że jest w ciąży, parę otoczył niespotykany dotąd na tę skalę szum medialny, który "osiągnął stopień szaleństwa", jak to opisał Reuters w notatce "The Brangelina fever".

I była to prawda... O ile według badań Q Score po otrzymaniu Oscara w 2000 roku Angelinę rozpoznawało około 31 proc. Amerykanów, to już w 2006 roku było to 81 proc. badanych, a para stała się w opinii przedsiębiorstw z całego świata najbardziej pożądanymi promotorami ich marek...

Złota Angelina Jolie 1 9 Ma na koncie ponad 40 kinowych i telewizyjnych ról. Z okazji 40. urodzin Angeliny Jolie (ur. 4 czerwca 1975) wybraliśmy te kreacje, za które aktorka była nominowana do prestiżowych nagród: Oscarów, Złotych Globów oraz... Złotych Malin! Nie wszyscy wiedzą, ale córka Jona Voighta pierwsze sukcesy odnosiła w telewizji. Pierwsze wyróżnienie - statuetkę Złotego Globu - otrzymała w 1998 roku za drugoplanową rolę w telewizyjnym filmie "George Wallace" - opowieści o tytułowym gubernatorze Alabamy. Aktorka wcieliła się w drugą żonę polityka - fot. Everett Collection Autor zdjęcia: Źródło: East News 9

Para pobrała się 23 sierpnia 2014 roku. Nieco ponad dwa lata później, do sądu w Los Angeles wpłynął pozew rozwodowy złożony przez Jolie, która powołała się na "niemożliwe do pogodzenia różnice".

Koniec bajki? Na to wygląda. Para rozwiodła się 12 kwietnia 2019. Niektórzy uważają, że wpływ na rozbicie wspólnego życia aktorów miały też operacje Jolie, która postanowiła usunąć obie piersi, aby ustrzec się przed rakiem.

Po rozwodzie sprawy zaczęły przybierać obrót prawie jak w filmie o panu i pani Smith: byli małżonkowie toczą spór o opiekę nad dziećmi. Angelina Jolie i jej trzeci mąż Brad Pitt mają 6 dzieci - troje dzieci biologicznych i 3 adoptowanych z Kambodży, Etiopii i Wietnamu.