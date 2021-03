Angelina Jolie sprzedała obraz Churchilla za rekordowe 7 mln funtów

Należący do Angeliny Jolie pejzaż Winstona Churchilla przedstawiający meczet Księgarzy w Marrakeszu został sprzedany na aukcji w Londynie za 7 mln funtów. To najwyższa cena, jaką kiedykolwiek osiągnął obraz namalowany przez tego polityka.

Angelina Jolie dostała obraz Churchilla w prezencie od Brada Pitta /Barry King /Getty Images

Jak poinformował na Twitterze dom aukcyjny Christie's, nowy właściciel łącznie z prowizją zapłaci ponad 8,2 mln funtów.



Przed poniedziałkową aukcją szacowano, że "Wieża meczetu Księgarzy" może osiągnąć cenę od 1,5 do 2,5 mln funtów. Poprzedni najdroższy obraz Churchilla został sprzedany za 1,8 mln funtów.



Obraz "Wieża meczetu Księgarzy" przedstawiający XII-wieczną budowlę o zachodzie słońca z górami Atlas w tle został namalowany w 1943 roku. Jest to jedyny obraz ukończony przez brytyjskiego premiera w czasie II wojny światowej. Churchill namalował go po konferencji w Casablance w styczniu 1943 roku. Dzieło było prezentem dla prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta.

Jak informował dom aukcyjny, po konferencji w Casablance obaj przywódcy odwiedzili Marrakesz, a Churchill podarował obraz Rooseveltowi na pamiątkę podróży.



Pejzaż został sprzedany przez syna prezydenta po jego śmierci i kilka razy zmieniał właścicieli. Według mediów Jolie dostała go od swojego ówczesnego partnera Brada Pitta w 2011 roku.