Angelina Jolie debiutuje na Instagramie. Jaki pierwszy wpis?

"W tej chwili ludzie w Afganistanie tracą możliwość komunikacji w mediach społecznościowych oraz wolnej wypowiedzi. Pojawiłam się więc na Instagramie, by dzielić się ich historiami oraz dawać głos tym, którzy w różnych rejonach globu walczą o podstawowe prawa człowieka" - Jolie wyjaśniła powód założenia konta na Instagramie.

Angelina Jolie: Misja Instagram

Gwiazda przypomniała, że dokładnie 20 lat temu, dwa tygodnie przez atakiem na World Trade Center, odwiedziła obóz na granicy Afganistanu, gdzie spotkała się z uciekającymi przez talibami ludźmi.



"To okropne, oglądać znów Afgańczyków zmuszonych do ucieczki ze strachu i niepewności, które dopadły ich kraj" - zaznaczyła Jolie.

Zdjęcie Angelina Jolie podczas wizyty w Iraku w 2018 roku / Andrew McConnell / UNHCR / Getty Images

"Poświęcić tyle czasu, pieniędzy, krwi oraz ludzkich żyć tylko po to, by dojść do obecnego stanu - oto porażka niemal niemożliwa do zrozumienia" - napisała gwiazda, zapewniając, że nie ustanie w wysiłkach znalezienia pomocy uciekającym z Afganistanu.



Angelina Jolie: Odwiedza obozy dla uchodźców

Jolie znana jest nie tylko z ról w bijących rekordy popularności produkcjach, ale także działalności filantropijnej. Gwiazda "Przerwanej lekcji muzyki", "Czarownicy" i "Tomb Raider" od lat wspiera rozmaite organizacje charytatywne, odwiedza obozy dla uchodźców, bierze udział w misjach humanitarnych. Jest również ambasadorką dobrej woli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.



W 2013 roku w emocjonalnym przemówieniu wezwała członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do jak najszybszych działań, mających na celu walkę z przestępstwami seksualnymi, do których dochodzi na obszarach ogarniętych wojną.



"Setki tysięcy, jeśli nie miliony kobiet, dzieci i mężczyzn zostało zgwałconych w czasie konfliktów wojennych" - oświadczyła wyraźnie poruszona Jolie. "Jeśli Rada Bezpieczeństwa ONZ uzna, że walka z przemocą seksualną w czasie konfliktów to priorytet jej działań, nastąpi zmiana. Jeśli nie, ten horror będzie trwał nadal" - dodała.

Trzy lata później odwiedziła syryjskich uchodźców w dolinie Bekaa w Libanie, apelując do świata o zmierzenie się z przyczynami globalnego kryzysu uchodźczego. "Nie możemy działać tylko udzielając pomocy humanitarnej zamiast podejmowania działań dyplomatycznych i poszukiwania rozwiązań politycznych" - mówiła wtedy.

Angelina Jolie: Milion dolarów dla głodnych dzieci

W 2020 roku laureatka Oscara przekazała milion dolarów na rzecz organizacji No Kid Hungry walczącej z niedożywieniem dzieci pochodzących z nieuprzywilejowanych rodzin. "Ponad miliard dzieci na całym świecie nie chodzi obecnie do szkół z powodu pandemii koronawirusa. Dla wielu z nich posiłki, które otrzymywały w szkołach, to podstawa wyżywienia - w samej Ameryce są to 22 miliony dzieci. No Kid Hungry podejmuje zdecydowane wysiłki, aby dotrzeć do jak największej liczby takich dzieci i im pomóc" - wyjaśniła Jolie w oświadczeniu dla organizacji.

Gwiazda od lat zaangażowana jest w działalność charytatywną. W 2003 roku wraz z ówczesnym mężem Bradem Pittem założyli Fundację Maddox Jolie-Pitt Foundation, którą nazwali na cześć ich najstarszego syna Maddoxa. Pochodzący z Kambodży chłopiec został adoptowany przez parę w 2002 roku. Organizacja Jolie i Pitta finansuje 10 kambodżańskich szkół, a sama aktorka oprócz tego wspiera szkoły dla dziewcząt w Afganistanie i Kenii.