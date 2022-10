Angela Lansbury nie żyje

Angela Lansbury, brytyjska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, znana między innymi z serialu "Napisała: Morderstwo", zmarła 11 października 2022 roku. O śmierci aktorki poinformowała jej rodzina.



Angela Lansbury urodziła się 16 października 1925 w Londynie. Jej matką była aktorka Moyna MacGill. W czasie II wojny światowej rodzina przeniosła się spod Londynu do Stanów Zjednoczonych.



Zadebiutowała w roli służącej w filmie "Gasnący płomień" (1944). Miała wtedy 19 lat i zachwyciła swoją kreacją. Do tego stopnia, że zdobyła nominację do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

Zdjęcie Actress Angela w filmie "Portret Doriana Graya" (1945) / Donaldson Collection / Getty Images

Następną nominację w tej samej kategorii dostała rok później. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła wówczas jej rolę w filmie "Portret Doriana Graya" (1945). Aktorka po wielu latach dostała trzecią nominację do Oscara - w 1963 roku wyróżniono jej kreację w dramacie "Przeżyliśmy wojnę".

Angela Lansbury: Wielokrotnie nagradzana

Największą popularność przyniósł jej telewizyjny serial "Napisała: Morderstwo" (1984-1996), w którym wcielała się w rolę starszej pani Jessiki Beatrice 'J.B' McGill Fletcher, rozwiązującej skomplikowane zagadki kryminalne. Za tę rolę otrzymała cztery Złote Globy i dwanaście nominacji do nagrody Emmy.



Pięciokrotnie zdobyła teatralną nagrodę Tony. W 1997 została wyróżniona Narodowym Medalem Sztuki. W 2013 przyznano jej Honorowego Oscara za całokształt twórczości.



W 1994 za szczególne zasługi dla sztuki królowa Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego. W 2014 została uhonorowana tytułem Dama Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego (DBE) za zasługi dla brytyjskiej kinematografii i pracy charytatywnej.



Od 2013 grała główną rolę w sztuce "Wożąc panią Daisy", z którą jeździła po teatrach całej Wielkiej Brytanii.



Angela Lansbury zmarła we śnie w swoim domu w Kalifornii 11 października 2022 roku.

Zdjęcie Angela Lansbury w 1940 roku / John Springer Collection/Corbis / Getty Images