Animowane zwierzęta to dla Andy'ego Serkisa nie pierwszyzna. Sam dzięki technologii motion-capture mógł wcielić się m.in. w rolę małpy Cezara w serii filmów o "Planecie małp" . Jako reżyser przeniósł też na duży ekran opowiadania Rudyarda Kiplinga w postaci filmu "Mowgli: Legenda dżungli" z 2018 roku. Jest więc przygotowany do wyzwania, jakim będzie animowana adaptacja "Folwarku zwierzęcego".

Pan Jones z Folwarku Dworskiego jest tak leniwy i zapijaczony, że któregoś dnia zapomina nakarmić zwierzęta gospodarskie. Doprowadza to do buntu pod wodzą świń Napoleona i Chrumka, a w konsekwencji do przejęcia posiadłości przez zwierzęta. Te ślubują położyć kres panującym tam potwornym nierównościom i od tej pory gospodarstwo pod zmienioną nazwą Folwark Zwierzęcy służyć ma wszystkim czworonogom. W miarę upływu czasu jednak ideały rewolucji tracą odchodzą w niepamięć. Folwark przeradza się w coś nowego i nieoczekiwanego - czytamy w oficjalnym opisie fabuły klasycznej książki Orwella.

"Pełna wyzwań podróż, której celem było przeniesienie tej niezwykłej historii na ekran, została w końcu nagrodzona możliwością współpracy z genialnym zespołem Aniventure oraz Cinesite. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć naszą wersję wiecznie aktualnego dzieła Orwella. Wersję pełną humoru, emocji oraz zrozumiałą dla wszystkich grup wiekowych. To opowieść nie tylko na nasze czasy, ale także dla przyszłych pokoleń" - powiedział o swoim projekcie Serkis cytowany przez portal "Variety". Scenariusz do reżyserowanego przez niego filmu napisał Nick Stoller ("Bociany").

"Od kiedy George Orwell po raz pierwszy opublikował 'Folwark zwierzęcy' w 1945 roku, książka ta wciąż pozostaje aktualna i stanowi klucz do zrozumienia tego, w jaki sposób działa świat" - dodaje producent Adam Nagle, który zapewnia, że Serkis jest właściwą osobą do zrealizowania nowej ekranizacji książki Orwella.

