Opowiadając "The Independent" o występie u "genialnego, lecz szalonego" Żuławskiego, Neill ujawnił, że praca nad słynnym horrorem okazała się dlań wyjątkowo trudnym doświadczeniem. "Kręciliśmy w Berlinie u szczytu zimnej wojny. To był porąbany, ku*****o surrealistyczny czas. Żądał od nas o wiele więcej, niż mogliśmy dać. Prosił o więcej, niż powinien prosić reżyser" - powiedział o zmarłym przed siedmioma laty filmowcu nowozelandzki aktor.

Zdjęcie Sam Neill (L), Isabelle Adjani (2L) i Andrzej Żuławski (P) na premierze "Opętania" na festiwalu w Cannes / Bertrand LAFORET/Daniel SIMON/Gamma-Rapho / Getty Images

Neill ujawnił, że podczas kręcenia sceny, w której jego bohater policzkuje postać graną przez Isabelle Adjani , twórca "Szamanki" zażądał, by aktor naprawdę uderzył swoją ekranową partnerkę. "Powiedziałem mu: ‘Słuchaj Andrzej, nie mogę tego zrobić. Nigdy nie podniosłem ręki na drugiego człowieka. Nie możesz mnie o to prosić’. Wtedy podeszła do mnie Isabelle i powiedziała, że muszę się zgodzić. To była najbardziej niepokojąca rzecz, jaką przyszło mi zrobić w filmie. I pojawiły się ofiary. Isabelle przeszła pod koniec załamanie nerwowe" - wyznał laureat nagrody Australijskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej.