Andrzej Seweryn o Polsce: "Czekam na zmiany, które powinny tu nastąpić"

"Nie życzę sobie i nie pozwolę, żeby rządzący politycy narzucali mi swoją" - powiedział Andrzej Seweryn w rozmowie, która pojawiła się właśnie na łamach Wirtualnej Polski (WP).

Aktor przyznał, że nie zamierza opuszczać Polski, ale nie ma zamiaru udawać, że w kraju dobrze się dzieje.

"Ja już żyłem i to 33 lata poza granicami ojczyzny, we Francji. Polska to moje miejsce i nie chcę go opuszczać. Czekam na zmiany, które powinny tu nastąpić. (...) Jestem przekonany, że dokonają się w Polsce już niedługo, za sprawą jesiennych wyborów. Życzę Polsce zwycięstwa opozycji. (...) 4 czerwca byłem na Marszu. Cieszyły mnie radosne setki tysięcy rodaków. Pójdę też, oczywiście, na Marsz Miliona Serc na początku października. Te dwa wydarzenia to bardzo ważne ramy mojego tegorocznego lata" - dodał.

Filmowe plany Andrzeja Seweryna

Andrzej Seweryn zapisał się w historii polskiego kina rolami w takich filmach, jak między innymi "Ostatnia Rodzina", "Ziemia obiecana", "Różyczka", "Pan Tadeusz", "Zemsta", "Dyrygent", "Danton", "Bez znieczulenia", "Na srebrnym globie", "Prymas. Trzy lata z tysiąca". Niedawno mogliśmy go oglądać również w głośnych serialach Netflixa "Rojst" i "Królowa".

Zdjęcie Andrzej Serweryn jako Loretta w "Królowej" / Netflix / materiały prasowe

Jakie najbliższe plany ma aktor? Także o tym opowiedział o tym w rozmowie z WP.

"W lipcu zakończyłem w Toruniu zdjęcia do filmu 'Sezony' w reżyserii Michała Grzybowskiego. (...) Już niedługo odbędą się premiery czterech filmów z moim udziałem: 'Doppelganger. Sobowtór' - co za przyjemność spotkać się znowu z Janem Holoubkiem, z którym skończyliśmy zdjęcia do trzeciego sezonu serialu 'Rojst. Millenium'. Pojawi się w kinach także 'Ukryta sieć' - to pierwsza moja praca z Piotrem Adamskim. Będzie thriller 'Kos' - Paweł Maślona zaproponował mi epizodyczną. Dostałem także zaskakującą rolę w ' 'Przysięga Ireny' , to film kanadyjsko-polski w reżyserii Louise Archambault, którego scenariusz jest oparty na prawdziwej historii młodej Polki, Ireny Gut, ratującej grupę Żydów w czasie wojny".