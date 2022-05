"Przysięga Ireny" to prawdziwa, przejmująca opowieść o zachowaniu człowieczeństwa w nieludzkich czasach II wojny światowej. Historia jest oparta na faktach z życia Ireny Gut-Opdyke, która z narażeniem życia ratowała Żydów ukrywających się po likwidacji getta. Za swoje zasługi w 1982 roku kobieta została odznaczona medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".



W głównych rolach zobaczymy gwiazdy światowego kina: Sophie Nelisse i Dougraya Scotta . W obsadzie kanadyjsko-polskiej koprodukcji znaleźli się również: Andrzej Seweryn , Eliza Rycembel , Tomasz Tyndyk oraz Aleksandar Milićević . Reżyserii podjęła się wielokrotnie nagradzana Louise Archambault , natomiast za zdjęcia odpowiada Paul Sarossy. Scenariusz to dzieło Dana Gordona, autora sztuki o Irenie Gut-Opdyke, która zdobyła serca nowojorskiej widowni offbroadwayowskiej sceny w 2008 roku.



Zdjęcie Reżyserka Louise Archambault i operator Paul Sarossy na planie "Przysięgi Ireny" / Marcin Makowski / materiały prasowe

Pionem kostiumów zarządza Małgorzata Zacharska ("Stulecie winnych", "Belle Epoque"), zaś charakteryzacja pozostaje w sprawnych rękach Cezarego Kostrzewskiego ("Za niebieskimi drzwiami") i Katarzyny Foltyńskiej ("Korona królów"). Autorką scenografii jest Joanna Białousz, która na swoim koncie ma m.in.: "365 dni. Ten dzień", "Różyczkę" oraz "Skazanego na bluesa".

Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena (Sophie Nelisse) w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Bita i torturowana zostaje siłą wcielona do pracy najpierw na rzecz Armii Czerwonej, później skierowana do przymusowej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja zmienia się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer - major SS (Dougray Scott). Zafascynowany dziewczyną mężczyzna proponuje jej pracę gosposi w swojej posiadłości. Gdy Irena dowiaduje się, że Niemcy zamierzają zlikwidować getto, wykorzystuje zaufanie pracodawcy i ratuje Żydów, ukrywając ich w jego domu. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum...

Zdjęcie Kadr z filmu "Przysięga Ireny" / Marcin Makowski / materiały prasowe

Film realizowany był od kwietnia do maja 2022 roku m.in. w Lublinie, Warszawie, Modlinie i Konstancinie. Za produkcję filmu po stronie polskiej odpowiada Beata Pisula - K&K Selekt ("Amok", "Dzieci Ireny Sendlerowej"), po stronie kanadyjskiej Nicholas Tabarrok - Darius Films.

Koproducentami są Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Miasto Lublin. Film jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Telefilm Canada. Premiera planowana jest na 2023 rok, a polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat.