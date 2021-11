Wśród projektów, nad którymi w ostatnim czasie pracował Andrzej Grabowski, jest produkcja, która wkrótce może zelektryzować kinomanów. "Nakręciłem film, w którym główną rolę gra Popek. Ten film reżyseruje Grażyna Błęcka-Kolska. Gram tam księdza, to gościnna rola. Miałem sceny tylko z Popkiem" - Andrzej Grabowski mówi w rozmowie z PAP Life.



Aktor nie był zakłopotany współpracą z kontrowersyjnym raperem, gdyż poznał go już trzy lata temu, podczas ósmej edycji show "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami". Na planie filmu traktował Popka po partnersku. "Jeśli ktoś mnie o coś zapyta, to wtedy chętnie pomogę, dam jakąś uwagę. Ale nigdy się nie wtrącam w to, jak ktoś gra" - przyznaje Grabowski. Popek zaliczył wcześniej kilka epizodów, choćby w filmach "Underdog" i serialu "W rytmie serca". Jest też bohaterem głośnego dokumentu "Popek za życia".

Reklama

Andrzej Grabowski: Kino familijne, kino autorskie

Niedawno Grabowski skończył zdjęcia do jeszcze innego filmu. Pojawił się w obsadzie familijnej produkcji "Za duży na bajki". Kreuje w niej dziadka głównego bohatera, którym jest 10-letni chłopiec marzący o starcie w największym w Europie turnieju gamingowym. Grabowski z nostalgią wspomina drewniany domek na wsi, gdzie mieszka jego postać. Film "Za duży na bajki" wyreżyserował Kristoffer Rus.

Zdjęcie Andrzej Grabowski w filmie "Za duży na bajki" / Jarosław Talacha / materiały prasowe

Duże nadzieje Grabowski wiąże z "Piosenkami o miłości", pełnometrażowym debiutem fabularnym Tomasza Habowskiego, wyróżnionym podczas ostatniej edycji festiwalu w Gdyni nagrodą dla najlepszego filmu mikrobudżetowego. Aktor gra w nim znanego, zadufanego w sobie aktora, przeciwko któremu buntuje się syn. "Już go widziałem, bardzo mi się podobał" - mówi o tym filmie.

Andrzej Grabowski jako Edward Gierek

Obecnie Grabowskiego możemy oglądać w nowym serialu platformy Player - "Pajęczynie", serialu sensacyjnym o polskim programie nuklearnym, który mógł doprowadzić do wyprodukowania bomby neutronowe pod koniec lat 70. Grabowski wciela się w nim w Edwarda Gierka. Co ciekawe, z postacią I sekretarza KC PZPR Grabowski mierzył się już w "Świecie według Kiepskich".



Instagram Post

"Na sposób, w jaki naśladować jego mówienie - taki trochę 'cofnięty', wpadłem pracując przy 'Kiepskich'. Była tam scena, kiedy do Ferdka przychodził Edward Gierek, grany przez jego sobowtóra. Wyglądał fantastycznie, ale ni w ząb nie potrafił powiedzieć czegokolwiek. W wewnętrznym castingu to ja wygrałem konkurs na podkładanie głosu Gierka" - wspomina Grabowski.

Czytaj więcej:

Legenda kina ukarana grzywną za rasistowskie uwagi!

To będzie hit Ligi Mistrzów? Powrót Dariusza Szpakowskiego!

Skoki narciarskie w TVN! Kto poprowadzi studio?