Amerykański reżyser chwali Zełenskiego. "Przy nim czułem się jak Spielberg"

Przed wyborem na prezydenta w 2019 roku Wołodymyr Zełenski był lepiej znany w świecie rozrywki jako satyryk i komik telewizyjny. Jego zawodowa przeszłość kładła się cieniem na jego politycznej karierze i była przyczyną kpin. Dziś nie słychać już żartów o komiku, który został prezydentem, mówi się o prawdziwym przywódcy z krwi i kości, który swoją nieustępliwą postawą imponuje nie tylko rodakom.

"Czułem się jak Steven Spielberg"

Tym faktem zupełnie nie jest zaskoczony reżyser David Dodson, który poznał Zełenskiego zanim jeszcze ten został prezydentem Ukrainy. Współpracował z nim przy kilku filmach, ostatni nakręcili w 2018 roku. Dziś wypowiada się o Zełenskim w samych superlatywach. Przyznał, że tę umiejętność mobilizowania, angażowania, inspirowania innych Zełenski zdradzał już na planie.

"To człowiek, który bez wysiłku potrafi zdobyć sympatię innych. Jest niezwykle pogodny. I dziś widzę go takim, jakim był kiedyś" - przyznał w rozmowie z "GQ" Dodson. Podkreślił, że Zełenski swoją postawą sprawiał, że ludzie czuli się pewni siebie. "Dzięki niemu czułeś, że to, co masz do zaoferowania, ma wielką wartość. Kiedy przychodził na plan, czułem się jak Steven Spielberg, ponieważ obdarzał cię takim zaufaniem. Mówił swoim zachrypniętym głosem: 'Cokolwiek chcesz zrobić, David. Jestem twój'. Budował jedną drużynę, wierzył w ciebie" - wspomina filmowiec, który nie jest zaskoczony, że prezydent Ukrainy potrafi porwać swój naród do tak nieustępliwej walki.

Wołodymyr Zełenski: Prawdziwy przywódca

Dodson zaznaczył, że stanowcza i niezłomna postawa prezydenta, te liczne akty odwagi są odzwierciedleniem postawy narodu ukraińskiego. "Jeśli znasz naród ukraiński to, co robi Wołodia, zarówno w kontekście tej wojny, jak i w sposobie, w jaki odnosi się do swojego narodu, nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem. To fundament ukraińskiego charakteru. A jego przebywanie na ulicy i pokazywanie ludziom, że tam jest, dawanie im nadziei i podnoszenie ich na duchu, bycie z nimi, to nie tylko jego postawa, to świadectwo, kim są Ukraińcy" - podkreślił.

Przyznał, że jego filmowy kolega w czasach kryzysu zrobił więcej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Dodał, że Zełenski jest na tyle sprawnym przywódcą, że z powodzeniem mógłby prowadzić tę operację ze Szwajcarii, Austrii lub Polski. Jednak cały świat poznał jego stanowisko na temat ewakuacji z Kijowa. Choć jego życie jest nieustannie zagrożone, na propozycję wyjazdu z kraju odpowiedział, że na Ukrainie toczy się wojna i on potrzebuje broni, nie podwózki.

"Jest pod ostrzałem, ze swoimi ludźmi. Czy nie taki powinien być prawdziwy przywódca?" - pyta retorycznie filmowiec.

