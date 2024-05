Jared Leto: Historia kariery

Jared Joseph Leto przyszedł na świat 26 grudnia 1971 roku w Bossier City, w Luizjanie. Początkowo próbował swoich sił w malarstwie, jednak ostatecznie rozpoczął edukację związaną z aktorstwem w School of Visual Arts w Nowym Jorku. W 1992 roku przeprowadził się do Los Angeles, gdzie w drobnych rolach pojawiał się na małym ekranie. Szczególną uwagę twórców zyskał przy pracy w serialu młodzieżowym "Moje tak zwane życie", nadawanym w latach 1994 - 1995, gdzie wcielił się w partnera głównej bohaterki Angeli (Claire Danes).

Później miał także okazję współpracować z wieloma wybitnymi reżyserami, w tym z Davidem Fincherem, Darrenem Aronofskym, Ridleyem Scottem czy Terrence’m Malickiem. Obecnie podbija serca już nie tylko aktorskimi popisami, ale i muzyką - założona wraz ze starszym bratem Shannonem grupa 30 Seconds To Mars cieszy się wielką popularnością oraz gronem oddanych fanów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera: Paulina Gałazka o zbliżajacych się produkcjach INTERIA.PL

Najbardziej cenione filmy Leto

Jared Leto jest przykładem aktora, który potrafi zachwycić i zapaść w pamięć, nawet jeśli nie gra pierwszych skrzypiec. Najlepszym tego przykładem jest ilość otrzymanych wyróżnień za najlepszą rolę drugoplanową w filmie “Witaj w klubie" (2013). Występ w dziele Jeana-Marca Vallée’a, w którym wcielił się w chorującą kobietę, przyniósł mu w 2014 roku Oscara, Złotego Globa, nagrodę Critics' Choice i Independent Spirit oraz Złoty Popcorn (MTV).

W temacie ról na dalszych planach warto również wspomnieć o jego angażu w innych ambitnych, uznanych przez krytyków projektach - przykładowo w "American Psycho" (2000) grany przez niego bohater miał, łagodnie ujmując, dość nieprzyjemne spotkanie z Patrickiem Batemanem (Christian Bale). W "Podziemnym kręgu" (1999), jako Angel Face, stoczył niszczycielską dla jego “anielskiej" urody bitwę na pięści. W epizodycznej roli możemy go także zobaczyć w “Przerwanej lekcji muzyki" (1999).

Jared Leto: Metamorfozy

Choć za jednego z największych mistrzów aktorskich transformacji uznaje się Christiana Bale’a, to frontman grupy 30 Seconds To Mars również zasługuje w tej kwestii na wyróżnienie, szczególnie jeśli chodzi o masę mięśniową. Jego pamiętny występ w “Requiem dla snu" (2000), gdzie wcielił się w uzależnionego od niebezpiecznych substancji Harry’ego, uznaje się za początek rozwijania tak zwanego stylu aktorstwa metodycznego. W ramach tego projektu aktor zrzucił prawie 12 kilogramów i ograniczył ulubione produkty (co miało mu pomóc w zrozumieniu siły nałogów). Podobnie było z rolą we wspomnianym już “Witaj w klubie", gdzie musiał schudnąć ponad 13 kg. Natomiast do roli zabójcy Johnna Lennona w filmie “Rozdział 27" (2007) przytył aż 20 kilogramów, zmieniając się nie do poznania.

Zdjęcie Jared Leto / Stefania D'Alessandro/WireImage / Getty Images

Jared Leto: Wzloty i bolesne upadki

Choć w przeszłości Leto mógł poszczycić się rolami u wpływowych twórców, to niestety wiele współczesnych tytułów przyćmiewa dawną sławę. Nieudane projekty i złe wybory scenariuszowe dość mocno odbiły się na jego karierze. Interpretacja Jokera zaprezentowana w “Legionie Samobójców" (2016) jest uznawana za jedną z najgorszych, o czym niektórzy fani do dziś mu przypominają poprzez krążące po internecie prześmiewcze memy. Nie lepiej radził sobie także w kolejnych latach; jego drugoplanowa kreacja z “Domu Gucci" (2021) oraz główna rola w sztampowym, nieudanym projekcie Marvela “Morbiusie" przyniosły mu dwie niechlubne statuetki - Złote Maliny.

Obecnie Jared Leto z zespołem jest w trakcie trasy koncertowej, promującej album “It's the End of the World but It's a Beautiful Day". Wiemy jednak, że zagra rolę Aresa w filmie "TRON: Ares", do którego niedawno ukończono zdjęcia. Za reżyserię odpowiada Joachim Rønning, a premiery filmu możemy się spodziewać 10 października 2025 roku.