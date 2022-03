"Wszystkie te eksplozje i wywracające się samochody są zupełnie realne. Nakręcone na żywo z zastosowaniem efektów praktycznych. Wyglądają niebezpiecznie i rzeczywiście mogą być niebezpieczne, jeśli się na tym nie znasz. Większość z nich to prawdziwe popisy kaskaderskie. (...) Nie ma tu dużo efektów komputerowych, a niektóre z nich w tym filmie są g***ane. Jest tu kilka ujęć, z których nie byłem zadowolony" - wyznał Michael Bay w rozmowie z jedną z europejskich sieci kinowych.

"Ambulans": O czym opowiada film?

W czasach, w których promocja i marketing często odgrywają kluczową rolę w tym, jak dany film poradzi sobie w kinach, taka szczerość reżysera filmu jest wyjątkiem. Rzadko można bowiem usłyszeć z ust twórców krytykę własnych dzieł i to przed premierą na jednym z najważniejszych rynków kinowych na świecie.



"Ambulans" nie został jeszcze pokazany w północnoamerykańskich kinach, ale można go oglądać w innych krajach, w tym w Polsce, gdzie miał premierę już 18 marca. Opinie o filmie są podzielone. Nie brakuje głosów, że to najlepszy film Baya od lat, inni z kolei twierdzą, że to pełne absurdów, chaotyczne widowisko nastawione na akcję i nic poza tym.



"Ambulans" opowiada historię braci, którzy napadają na bank. Skok nie idzie jednak zgodnie z planem i złodzieje muszą uciekać. Wykorzystują do tego porwany ambulans z zakładnikami w środku. Policja jest na ich tropie, a sytuację dodatkowo komplikuje to, że jeden z porwanych pacjentów wymaga pilnej pomocy - czytamy w oficjalnym opisie fabuły. "Ambulans" to remake duńskiego filmu "Karetka" z 2005 roku. Role główne w filmie Baya grają Jake Gyllenhaal i Yahya Abdul-Mateen II.

