Amber Heard wyśmiana z powodu kilogramów? Internauci węszą spisek

Amber Heard znów budzi kontrowersje. Była żona Deppa jakiś czas temu przeprowadziła się do Hiszpanii i układa sobie życie w stolicy kraju. To właśnie w Madrycie przyłapali ją niedawno paparazzi. Zdjęcia, które trafiły do sieci wywołały burzę komentarzy. Aktorka miała stać się ofiarą internetowych trolli, którzy wytykali jej nadprogramowe kilogramy. Internauci sądzą jednak, że to kolejny wybieg ze strony gwiazdy, która znów celowo przedstawia siebie w roli ofiary.

Zdjęcie Amber Heard / SplashNews.com / East News