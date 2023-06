Amber Heard: Po procesie sądowym wybrała spokój

Amber Heard po w sądowej batalii na pewien czas usunęła się w cień. Aktorka porzuciła Hollywood i wraz z dwuletnią córeczką Oonagh osiedliła się w Madrycie. Na początku czerwca w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym aktorka rozmawia z dziennikarzami lokalnych mediów.

Posługując się płynnym hiszpańskim gwiazda wyznała, że pokochała życie w stolicy Hiszpanii i że ma nadzieję na dłuższy pobyt. Aktorka ujawniła przy okazji, że nie zrezygnowała z wykonywanej profesji, a w planach ma kolejne filmowe projekty.

Zdjęcie Amber Heard na festiwalu filmowym w Taorminie / Ernesto Ruscio/Getty Images / Getty Images

Amber Heard: Promuje niezależne kino

Amber Heard pojawiła się na festiwalu filmowym w Taorminie, gdzie premierę ma najnowsza produkcja z jej udziałem - opowiadający o zjawiskach nadprzyrodzonych thriller "In The Fire".

Amber Heard odniosła się do udziału w niezależnych produkcjach. Aktorka wyznała różnice, która występuje pomiędzy nimi a wielkimi blockbusterami.

Niezależnych filmów nie robisz dla pieniędzy, lecz dlatego, że je kochasz. Podoba ci się historia oraz ludzie, którzy nad tym pracują. Chcesz być częścią tego doświadczenia i stworzyć coś, co mogą doświadczyć inni wyznała Heard

"In The Fire": O czym opowiada nowy film z Amber Heard?

Akcja "In The Fire" rozgrywa się pod koniec XIX wieku. Amber Heard wciela się w psychiatrę Grace Burnham, która musi zając się pewnym chłopcem na odizolowanej plantacji. Dojdzie tam do konfliktu z lokalnym księdzem, który uważa, że dziecko jest opętane przez szatana.

W tym roku Amber Heard powraca również na wielkie ekrany. Wystąpi w drugiej odsłonie " Aquamena ", którego premiera planowana jest na 20 grudnia.

