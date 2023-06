"Flash": Katastrofalny wynik kasowy. Film jest gigantyczną klapą

Wygląda na to, że nic już nie uratuje komiksowego filmu "Flash" studia DC przed finansową klapą. W drugim tygodniu wyświetlania go w północnoamerykańskich kinach zarobił zaledwie 15,3 mln dolarów, czyli zanotował spadek aż o 73 proc. w stosunku do premierowego weekendu. Mniejsze straty w analogicznym okresie miały filmy "Black Adam" (59 proc.) i "Shazam! Gniew bogów" (69 proc.), które przyniosły straty studiu Warner Bros. Discovery.

Zdjęcie Ezra Miller i Michael Keaton w scenie z filmu "Flash" / materiały prasowe