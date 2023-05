Jest znaną aktorką, jedną z niewielu polskich gwiazd, które pracują za oceanem. Ale jej samej to nie wystarcza, zależy jej też na ciągłym rozwoju i zdobywaniu wiedzy. Zresztą zawsze tak było. Po ukończeniu liceum w rodzinnym Krakowie studiowała kilka kierunków - najpierw iberystykę, a później kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia musiała jednak przerwać, bo wtedy jej kariera aktorka nabrała tempa. W późniejszych latach Alicja studiowała też psychologię, ukończyła Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku, a w 2021 roku zdobyła dyplom z historii sztuki na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Reklama

Alicja Bachleda-Curuś: Studiowałam dla przyjemności

Na tym jednak nie poprzestała, bo właśnie pochwaliła się kolejnym dyplomem. Na swoim koncie na Instagramie filmik z uroczystości zakończenia studiów na Arizona State University, a także urodzinowej imprezy, bo 12 maja Alicja Bachleda-Curuś skończyła 40 lat. "Co to był za tydzień! Potrzebowałam czasu, żeby to wszystko ogarnąć! Moje ukończenie szkoły, niespodziewana wizyta drogiego przyjaciela z Polski i wyjątkowe urodziny, czas z cudownymi kobietami! Jestem bardzo szczęśliwa" - wyznała w podpisie pod nagraniem. Na filmiku możemy zobaczyć, że impreza obyła się w restauracji, uczestniczyło w niej kilka przyjaciółek Alicji. Były oczywiście prezenty dla świeżo upieczonej absolwentki i jubilatki.

Instagram Rolka Rozwiń

Alicja Bachleda-Curuś od lat mieszka w Los Angeles. Jej kariera aktorska rozpoczęła się od roli Zosi w filmie "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy. Potem zagrała też w "Bitwie pod Wiedniem", a już w Stanach wystąpiła w takich produkcjach jak "Trade" i "Ondine".

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell mają dziecko

Na planie tego ostatniego filmu poznała hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella , z którym ma syna, obecnie 13-letniego Henryka Tadeusza . Para rozstała się niedługo po narodzinach dziecka, ale gwiazdor utrzymuje bliskie kontakty z synem. Podczas tegorocznych Oscarów Henry pojawił się u boku sławnego taty, który został nominowany do prestiżowej nagrody. Podobno Henry pragnie pójść w ślady rodziców.

Jakie projekty, w których przyda jej się wiedza z zakresu historii sztuki, planuje w przyszłości realizować Alicja Bachleda-Curuś? Tego aktorka na razie nie chce zdradzać.