Ależ forma! Morderczy trening aktora przed powrotem do roli superbohatera

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Dla Hugh Jackmana "Deadpool & Wolverine" to powrót po siedmiu latach przerwy do roli, która dała początek jego karierze. Dla aktora oznaczało to także ponowne mordercze ćwiczenia w celu osiągnięcia sylwetki najbardziej rozpoznawalnego członka X-Men. Gwiazdor dzielił się swoimi postępami i treningiem dzięki mediom społecznościowym.

Zdjęcie Ryan Reynolds i Hugh Jackman w scenie z filmu "Deadpool & Wolverine" / materiały prasowe