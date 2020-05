Aleksandra Prykowska została pogryziona przez psa

Była pierwszą polską, która udzieliła twarzy największemu koncernowi branży kosmetycznej na świecie. Dziś walczy o twarz.

Aleksandra Prykowska pokazała zdjęcie okaleczonej twarzy /Instagram

Aleksandra Prykowska została zaatakowana przez psa, którego adoptowała kilka miesięcy temu w warszawskim schronisku. Na początku maja, podczas kąpieli pies zaatakował 33-letnią aktorkę. W związku z wieloma pytaniami dlaczego przestała aktywnie udzielać się na swoich kontach w mediach społecznościowych, zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie.

"Nie ma mnie tu ostatnio... Piszecie do mnie co z czytaniami? Niestety nie jestem teraz w stanie się nagrywać. Miałam wypadek i musiałam podjąć najtrudniejszą decyzję w moim życiu. Nie chcę teraz pisać o szczegółach, gdyż najważniejsze jest dla mnie aby chronić to co mi pozostało. Nie piszę tego aby Was niepokoić. Żyję i jestem zaopiekowana. Po prostu nie mogę w obecnym stanie pracować. Ale mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni, a to moje niezwykle trudne doświadczenie ma się czemuś przysłużyć. Nie wiem jeszcze czemu, bo jego konsekwencje mnie przerosły. Są sytuacje w życiu, które nas zmieniają na zawsze. Mam nadzieję, że wrócę do Was lepsza. To zdjęcie zrobiłam 8 kwietnia tego roku na wspólnym spacerze z Logim na terenie AWF-u w Warszawie" - wyjaśniła Prykowska.

Sądząc po opisie z piątku, 15 maja, sytuacja zaczyna powoli wracać normy, Ściągnięte są kolejne szwy:

"Dziś czeka mnie kolejna wizyta na Oddziale Okulistycznym. Chciałam z całego serca podziękować lekarzom Piotrowi Tomaszewskiemu i Marii Gąsce-Dzwonkowskiej za uratowanie mi oka. A Was Kochani uspokoić, że robię wszystko co w mojej mocy żeby dojść do siebie, wrócić z moimi czytaniami i całą resztą" - relacjonuje Prykowska.

Aleksandra Prykowska należy do elitarnego grona gwiazd reklamujących ekskluzywne kosmetyki marki L’Oreal, której na świecie twarzą została m.in.: Jane Fonda, Helen Mirren czy Eva Longoria. Aleksandrę Prykowską mogliśmy podziwiać w Teatrze Telewizji w sztuce "Zabójcza pewność", u boku Magdaleny Cieleckiej.



Polska aktorka zadebiutowała w serialu "Usta Usta". Zagrała m.in. w filmie Mariusza Malca "Oni szli szarymi szeregami" oraz w serialu Waldemara Krzystka "Sprawiedliwi". Mogliśmy ją podziwiać również w serialu “Rezydencja" wśród największych osobowości polskiego kina, takich jak Jerzy Zelnik i Grażyna Szapołowska a także "Pierwsza miłość", gdzie konkurowała z samą Grażyną Wolszczak.