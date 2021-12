Aleksandra Domańska przeprosiła za to, że źle odnosiła się do innych matek. Kiedyś z alergią reagowała na kobiety z płaczącymi niemowlakami, dzisiaj jest pierwszą, która ruszyłaby im z pomocą.

Aleksandra Domańska przeprasza

Aleksandra Domańska od dawna skupia się na promowaniu ciałopozytywności. W swoim ostatnim poście aktorka napisała o tym, jak kobiety odnoszą się do tych, które są w ciąży lub tych, które już urodziły dziecko.



"Spotkanie Oli przed erą A. z Olą ery A. jest bardzo intensywną lekcją. Głupio mi, że irytowały mnie kiedyś płaczące dzieci w samolocie, restauracji czy innym miejscu. Gdybym wiedziała to, co wiem teraz, podeszłabym do matki i zapytała, czy mogę jej jakoś pomóc. Może wyciągnąć coś z plecaka, może potrzymać na chwilę bejbika, może odprowadzić ją dokądś, pchając wózek. Nie wiem, czy to potwierdzone naukowo, ale mam wrażenie, że płacz dziecka dociera do jakiegoś takiego najbardziej pierwotnego obszaru mózgu, któremu zawdzięczamy przetrwanie i dlatego jest to tak triggerujące [wywołujące silne emocje - red.]. Super, że są ludzie, którzy od czasu do czasu przypominają mi, że niemowlaki płaczą, po prostu, i to jest ich jedyny sposób komunikacji" - pisze aktorka.

Być może "era A." odnosi się do imienia dziecka, które Domańska urodziła w październiku. Aktorka, jak do tej pory, nie ujawniła ani płci, ani imienia swojej pociechy.

Aktorka uderza się w piersi z powodu swojego dawnego zachowania, a jednocześnie zwraca się z apelem do innych kobiet.



"Och, przepraszam Was, wszystkie mamy, którym wysłałam na przestrzeni swojego życia oceniające spojrzenie - ale byłam głupiutka. Niechaj ta opowiastka zachęci nas wszystkich do wzajemnej pomocy! Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko. Tutaj, na wyspie [aktorka przebywa obecnie na Zanzibarze - red.], tak właśnie jest. Trudniej o to w miejskiej dżungli" - stwierdza Domańska.

Pod postem aktorki pojawiło się sporo komentarzy.



"W punkt, pewnie każda z nas miała podobnie" - skomentowała wpis aktorki Joanna Koroniewska.

"To prawda ... wielu rzeczy nie rozumiemy dopóki same nie zostaniemy matkami", "Piękne jest to jak nasz punkt widzenia się zmienia. I potrafimy się przyznać do błędu" - piszą internautki.

Aleksandra wypoczywa obecnie na Zanzibarze w gronie znajomych aktorów. Wśród nich są Tomasz Ciachorowski, Agata Pruchniewska i Maciej Radel, aktor występujący w "Brzyduli".

