Prokuratura Nowego Meksyku wciąż bada sprawę nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło dwa lata temu na planie niskobudżetowego westernu "Rust" . O nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki filmowej Halyny Hutchins oskarżono zbrojmistrzynię Hannah Gutierrez-Reed , której zarzucono szereg poważnych zaniedbań. Śledczy odkryli m.in., że w saszetce, w której ekspertka przechowywała amunicję, ostre naboje były zmieszane ze ślepymi. Wyszło również na jaw, że po pracy 25-latka spożywała alkohol i paliła marihuanę, co rzekomo negatywnie wpłynęło na jej ocenę sytuacji. Specjalistka miała również ukrywać obciążające ją dowody.



Początkowo prokuratura Nowego Meksyku o nieumyślne spowodowanie śmierci Hutchins oskarżyła też gwiazdora i producenta obrazu, Aleca Baldwina, który w czasie kręcenia feralnej sceny miał pociągnąć za spust. Aktor wielokrotnie temu zaprzeczał utrzymując, że broń wypaliła samoistnie. W kwietniu wycofano zarzuty, gdyż nie udało się rozwiać wątpliwości co do tego, czy w momencie wystrzału pistolet faktycznie działał prawidłowo. Na tym jednak problemy Baldwina się nie zakończyły. W zeszłym tygodniu prokuratorzy specjalni złożyli do sądu wniosek o wydanie szefom Rust Movie Productions oraz należącej do Baldwina firmy El Dorado Pictures nakazu ujawnienia dokumentacji, która posłuży ponoć jako dowód na "rażące zaniedbania" aktora.

Alec Baldwin ponosi winę za śmierć Halyny Hutchins? Nowe fakty

Jak się bowiem okazało, Gutierrez-Reed poprosiła hollywoodzkiego gwiazdora o dodatkowy czas na szkolenie z zakresu obsługi broni palnej, lecz nie dostała pozwolenia. Zdaniem prokuratury Baldwin chciał zaoszczędzić na odpowiednim przygotowaniu członków zespołu, a co za tym idzie przyczynił się do nieszczęśliwego wypadku. Choć producenci wnioskowali o uchylenie wezwania do złożenia zeznań, tłumacząc się niemożnością ujawnienia "wrażliwych danych i tajemnic handlowych", sędzia Mary Marlowe Sommer kilka dni temu odrzuciła ów wniosek. Wczoraj prokuratura ogłosiła, że przedstawi sprawę wielkiej ławie przysięgłych, która w ciągu najbliższych dwóch miesięcy podejmie decyzję o postawieniu Baldwina w stan oskarżenia. Jeśli 65-letni aktor zostanie skazany, grozi mu do 18 miesięcy pozbawienia wolności.

"Po szeroko zakrojonym śledztwie prowadzonym przez ostatnich kilka miesięcy, światło dzienne ujrzały dodatkowe fakty, które naszym zdaniem wskazują, że pan Baldwin ponosi winę za śmierć Halyny Hutchins. Uważamy, że właściwym postępowaniem jest umożliwienie wyznaczonym do tego obywatelom Nowego Meksyku ustalenie, czy pan Baldwin powinien mieć wytoczony proces karny" - powiedzieli w oświadczeniu prokuratorzy specjalni Kari Morrissey i Jason Lewis. Adwokaci aktora, Luke Nikas i Alex Spiro podkreślili, że ich klient jest niewinny. "To doprawdy niefortunne, że tak ogromna tragedia stała się pretekstem do całkowicie błędnego oskarżenia. Wszelkie zarzuty odeprzemy w sądzie" - skwitowali.