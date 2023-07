Tragedia na planie filmu "Rust"

Jesienią 2021 roku na planie niskobudżetowego westernu "Rust" doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Podczas kręcenia jednej ze scen Alec Baldwin postrzelił operatorkę Halynę Hutchins z rekwizytowej broni, która - jak się okazało - była naładowana ostrą amunicją. Choć kobiecie natychmiast udzielono pomocy, rana okazała się śmiertelna.

Reklama

Hutchins pozostawiła w żałobie męża i 10-letniego obecnie syna. Na początku tego roku Baldwin został formalnie oskarżony przez prokuraturę Nowego Meksyku o nieumyślne spowodowanie śmierci. Niedawno jednak oskarżenie przeciwko hollywoodzkiemu gwiazdorowi zostało wycofane.



Hannah Gutierrez Reed jest winna śmierci Halyny Hutchins?

Zdjęcie Halyna Hutchins / Rex Features / East News

Obecnie śledztwo koncentruje się obecnie na specjalistce od broni palnej Hannah Gutierrez-Reed . Jak donosi "Los Angeles Times", gdy jej adwokaci wnieśli niedawno do sądu wniosek o oddalenie postawionych jej zarzutów, w odpowiedzi prokuratorzy przedstawili nowe dowody w śledztwie. Są to zeznania świadków, z których wynika, iż w czasie, kiedy kręcono film "Rust", Gutierrez Reed wieczorami regularnie piła alkohol i paliła marihuanę. Zdaniem prokuratury negatywnie wpłynęło to na jej koncentrację w ciągu dnia i trzeźwą ocenę sytuacji na planie zdjęciowym.

W toku śledztwa odkryto też, że w saszetce, w której Gutierrez Reed trzymała amunicję, ślepe naboje były zmieszane z ostrymi. "Ta osoba ma długą historię nierozważnego zachowania. Jesteśmy przekonani, że powinna zostać wreszcie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Jej lekkomyślny błąd doprowadził do bezsensownej śmierci. Oskarżona Gutierrez Reed musiała jedynie potrząsnąć każdą kulą i upewnić się, że grzechocze, zanim włoży ją do pistoletu - niestety zawiodła, wskutek czego zginął człowiek" - mówiła prokurator Kari T. Morrissey.

Hannah Gutierrez Reed: Oskarżona manipulowała dowodami?

Zdjęcie Hannah Gutierrez-Reed byłą rusznikarką na planie "Rust" / Facebook

Pod kierunkiem Reed padły kolejne oskarżenia. Prokuratorzy ogłosili, że postawili Gutierrez-Reed nowy zarzut: ukrywanie dowodów. Według informacji portalu CNN do prokuratury zgłosił się świadek, który zeznał, że w dniu wypadku oskarżona miała przekazać mu torebkę z kokainą po powrocie z przesłuchania.

"Okoliczności przekazania dowodów zdecydowanie potwierdzają zarzut, że oskarżona przekazała kokainę, aby uniknąć ścigania i uniemożliwić organom ścigania uzyskanie wysoce obciążających dowodów bezpośrednio związanych z obchodzeniem się przez oskarżoną z bronią palną i okolicznościami śmiertelnego postrzelenia Halyny Hutchins" - można przeczytać we wniosku o ochronę tożsamości świadka.

Zdaniem adwokata oskarżonej, Jasona Bowlesa, prokuratura uwzięła się na jego klientkę. "Tajemniczy świadek, który nagle pojawia się 20 miesięcy później? Gdzie jest rzeczywisty dowód na cokolwiek? To jest kolejny przykład podstępnej, tajnej, nagannej taktyki ze strony państwa" - powiedział w rozmowie z CNN.

Wstępne przesłuchanie Gutierrez Reed odbędzie się na początku sierpnia.