Przypomnijmy, że do wypadku doszło na terenie Bonanza Creek Ranch w Nowym Meksyku, gdzie kręcono western "Rust". Alec Baldwin, odtwórca głównej roli, a jednocześnie producent filmu, wystrzelił na planie z pistoletu, który powinien być załadowany ślepą amunicją. Trafił w dwie osoby. Operatorkę Halynę Hutchins przetransportowano helikopterem do szpitala w Albuquerque, gdzie stwierdzono jej zgon. Reżyser Joel Souza także trafił do szpitala, ale zdaniem jednej występujących w filmie aktorek, Frances Fisher, wkrótce został zwolniony do domu.



Wypadek na planie filmu "Rust": Kim jest Dave Halls?

Policja nie postawiła jeszcze zarzutów osobie odpowiedzialnej za wypadek, jednak ciemne chmury zbierają się nad asystentem reżysera. Okazuje się, że Dave Halls, który miał wręczyć Baldwinowi feralny pistolet-rekwizyt, wcześniej dopuścił do niebezpiecznych sytuacji na planie innej produkcji.



Tak stwierdziła twórczyni rekwizytów Maggie Goll, która pracowała z nim od lutego do maja 2019 roku przy serialu "Into the Dark", który jest emitowany na platformie Hulu.

"Dave Halls na początku wydawał się starszym, uprzejmym pierwszym asystentem reżysera, ale ta fasada wkrótce zniknęła" - napisała Goll w oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media, w w tym CNN i NBC.



"Wypadek na planie filmu "Rust": Nowe szczegóły wychodzą na jaw

Według niej asystent ignorował wówczas protokoły bezpieczeństwa dotyczące broni i pirotechniki. Nie komunikował się w sprawie bezpieczeństwa z innymi członkami ekipy i naciskał na kontynuowanie zdjęć po tym, gdy chorujący na cukrzycę pirotechnik miał problem zdrowotny. "Powiedziałam mu wówczas, że mogą filmować, co chcą, ale nie będzie ognia, iskier itp., dopóki medyk, oficer bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wszyscy moi koledzy z załogi nie wrócą bezpiecznie na plan" - wspomina Goll.



Twórczyni rekwizytów twierdzi, że złożyła wówczas na niego skargę do producentów wykonawczych serialu z firmy Blumhouse Television, ale skarga ta została zlekceważona.



Alec Baldwin: Cichy skandalista 1 / 11 Amerykański aktor Alec Baldwin obchodzi właśnie 60. urodziny. Mimo wielu pamiętnych ról w historii show-biznesu zapisał się jednak głównie dzięki pozaartystycznym skandalom - burzliwemu rozstaniu z Kim Basinger, aferze na pokładzie samolotu American Airlines oraz konfliktowi z... Donaldem Trumpem. Karierę rozpoczynał na początku lat 80. w sitcomie "The Doctors" (na zdjęciu). Źródło: East News Autor: Collection Christophel udostępnij

