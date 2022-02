Do incydentu doszło w listopadzie 2018 roku w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village. Aktor Alec Baldwin pokłócił się z Wojciechem Cieszkowskim o miejsce parkingowe. Doszło do rękoczynów - Polak trafił do szpitala, a Baldwin został zatrzymany przez policję.



Polak, właściciel firmy budowlanej, w rozmowie z portalem Page Six przyznał wtedy: "Jestem obolały, ale nic mi nie będzie. Rozpoznałem Baldwina bo widziałem go kilka razy w "Saturday Night Live".

"Zazwyczaj nie komentuję sytuacji tak skandalicznie niewłaściwie przedstawionych, jak dzisiejsza, ale twierdzenie, że uderzyłem kogoś z powodu zajętego miejsca parkingowego, jest fałszywe" - napisał wtedy Baldwin na Twitterze.

Wzajemne oskarżenia

Cieszkowski w 2019 roku wniósł sprawę o napaść i pomówienie. Twierdził, że rozwścieczony aktor w czasie incydentu uderzył go i poszarpał, ponieważ Polak nieświadomie zajął miejsce parkingowe, na które gwiazdor czekał w okolicy swojego apartamentu na East 10th Street.

Wtedy aktor oskarżył go o zniesławienie. Twierdził wówczas, że Polak kłamał, ale ze względu na braki formalne, pozew musiał zostać wycofany. W opinii prawnika Baldwina Polak chciał wymusić wysokie odszkodowanie, "szukając losu na loterii, na który nie zasługuje".



31 stycznia poinformowano, że mężczyźni zawarli ugodę. "Alec Baldwin i Wojciech Cieszkowski zgodzili się rozwiązać wszelkie spory sądowe dotyczące incydentu, który miał miejsce 2 listopada 2018 roku" — przekazali ich prawnicy. "Warunki rozwiązania są prywatne i poufne. Żadna ze stron nie będzie udzielać żadnych komentarzy" - ogłoszono.

