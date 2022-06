Alan Rickman: Dzienniki aktora zostaną opublikowane w październiku

Przez lata Alan Rickman uwodził i zachwycał widzów na ekranie, zyskując szczególną przychylność rolą Severusa Snape’a, w filmach o Harrym Potterze. Jesienią fani talentu brytyjskiego aktora będą mieli okazję zagłębić się w zbiór osobistych pamiętników aktora. Zebrany w jeden tom zbiór dzienników Rickmana będzie nosił tytuł " Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman" i trafi do rąk czytelników 18 października.

Alan Rickman /Laura Cavanaugh/FilmMagic /Getty Images