Al Pacino ma dziecko z kobietą młodszą o 50 lat. Co ich teraz łączy?

Al Pacino, legenda Hollywood, po raz kolejny udowadnia, że w jego życiu nic nie jest konwencjonalne. Po narodzinach syna Romana z producentką Noor Alfallah, aktor postanowił rozwiać wątpliwości dotyczące swojego obecnego statusu relacyjnego i opowiedzieć o podejściu do miłości, przyjaźni i małżeństwa.

Al Pacino: "Mam przyjaźń, nie związek"

84-letni Al Pacino, który ma za sobą burzliwe romanse z takimi gwiazdami jak Diane Keaton czy Beverly D’Angelo, potwierdził, że obecnie nie jest w romantycznym związku z Noor Alfallah, mimo że razem wychowują syna Romana, który przyszedł na świat w czerwcu 2023 roku.

"Nie, nie jestem w związku. Mam przyjaźń" - powiedział aktor w rozmowie z magazynem PEOPLE. Reprezentant Pacino dodał: "Al i Noor są dobrymi przyjaciółmi od lat i wspólnie zajmują się wychowywaniem swojego syna Romana".

Ich relacja opiera się na zrozumieniu i wspólnym wychowywaniu dziecka, choć oboje są świadomi, że ich związek to już przeszłość. W mediach społecznościowych często można znaleźć doniesienia o ich spotkaniach, ale, jak twierdzi Pacino, "to przede wszystkim kwestia przyjaźni, nie miłości".

Dlaczego Al Pacino nigdy nie wziął ślubu?

W najnowszej autobiografii "Sonny Boy" Pacino wyjawia powody swojej niechęci do małżeństwa, które nazywa "wejściem na pociąg pełen bólu". "Małżeństwo może być dla niektórych dobre, ale ja nigdy nie czułem, że jest odpowiednie dla mnie" - wyznał aktor.

"Uwielbiałem wspólne życie, ale to zależy od tego, z kim dzielisz przestrzeń. Musi być między wami odpowiednia więź, inaczej to tylko naruszenie prywatności" - mówi Pacino, który przez lata miał wielu bliskich przyjaciół, ale nigdy nie zdecydował się na sformalizowanie związku.

Aktor uważa, że przyjaźnie mają kluczowe znaczenie w jego życiu. "Mam przyjaciół wszędzie. Czuję się pod tym względem bardzo szczęśliwy" - dodał.

Zdjęcie Noor Alfallah / Neilson Barnard/Getty Images / Getty Images

Początek relacji Al Pacino i Noor Alfallah

Pacino i Alfallah po raz pierwszy zostali zauważeni razem w 2022 roku. Jednak Noor, która ukończyła szkołę filmową, wspomina, że poznali się na przyjęciu już kilka lat wcześniej. W wywiadzie dla Vogue Arabia wyznała, że początkowo nie myślała, że ich znajomość zamieni się w coś poważniejszego.

"To był Al Pacino, więc od razu wiedziałam, kim jest. Poszłam do szkoły filmowej, więc nie byłam naiwna. Ale nigdy nie pomyślałam, że pewnego dnia będzie ojcem mojego dziecka" - mówiła Alfallah.

Ich relacja zaczęła się rozwijać podczas wspólnych wieczorów przy filmach i partiach szachów. "Al mieszkał dosłownie kilka domów dalej, więc codziennie spędzaliśmy czas razem. To było jak prywatna szkoła filmowa z Pacino" - wspominała producentka.

Wspólne wychowywanie Romana i życie po rozstaniu

Mimo doniesień o rozstaniu we wrześniu 2023 roku, Pacino i Alfallah utrzymują dobre relacje. Ich wspólne wychowywanie syna Romana opiera się na wcześniejszych ustaleniach prawnych dotyczących opieki.

Na przyjęciu urodzinowym Alfallah we wrześniu Pacino wciąż był obecny, co świadczy o wzajemnym wsparciu. Jak podał New York Post, aktor pomógł jej zdmuchnąć świeczki na torcie, co pokazuje, że mimo braku romantycznego związku, oboje są zdeterminowani, by wspólnie dbać o dobro dziecka.

Rodzina Pacino: dzieci, które zmieniły jego życie

Oprócz Romana, Pacino jest ojcem 34-letniej Julie (z aktorką Jan Tarrant) oraz bliźniaków Antona i Olivii (z Beverly D’Angelo), którzy mają po 23 lata. Każde z jego dzieci odegrało ważną rolę w jego życiu, a sam aktor wielokrotnie podkreślał, że ojcostwo było dla niego transformującym doświadczeniem.

Mimo że nie zdecydował się na małżeństwo, relacje z dziećmi i partnerkami, z którymi się związał, pokazują, że Pacino zawsze znajdował sposób na tworzenie silnych więzi rodzinnych.

Noor Alfallah: filmowa producentka, która zafascynowała Pacino

Noor Alfallah to postać równie interesująca, co Pacino. Producentka filmowa była związana z wieloma projektami, w tym fikcyjnym dramatem "Wybraniec". Dzięki znajomościom i doświadczeniu w branży szybko zdobyła uznanie jako młoda, ale utalentowana producentka.

Jej relacja z Pacino, choć zakończona, wciąż pozostaje symbolem nietypowych hollywoodzkich historii miłosnych, w których granice między przyjaźnią a miłością bywają rozmyte.

Pacino i Alfallah pokazali, że nawet po rozstaniu można wspólnie wychowywać dziecko i budować silne relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Zdjęcie Al Pacino w 2024 roku / Backgrid/East News

