Aktorki i kaskaderki: Wymiana ciosów na Instagramie

"Boss Bitch Fight Challenge" to kolejny filmik, który gwiazdy stworzyły dla zabicia czasu w kwarantannie. Ale od setek innych celebryckich nagrań różni się tym, że jest bardzo pomysłowy i oryginalny. W zasadzie to wielka ogólnoświatowa scena bijatyki, idealnie zsynchronizowana i zmontowana, bo każda z aktorek swoją sekwencję nakręciła przecież we własnym domu.

Zoe Bell na rozdaniu nagród Screen Actors Guild Awards (2020) /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Prowodyrką całej akcji była Zoe Bell, jedna z ulubionych aktorek i kaskaderek Quentina Tarantino. I to ona go otwiera.

Reklama

W pierwszym ujęciu widzimy jak siedzi w domu na kanapie i marudzi, że chciałaby się zabawić z przyjaciółmi. Później wpada na pomysł, że przecież nawet w czasie izolacji da się to zrobić. Podbiega przed obiektyw rejestrującej ją kamery i wyprowadza w jego stronę kopnięcie, co wygląda tak, jakby Zoe uderzała kogoś, kto stoi przed nią. Ujęcie to natychmiast przechodzi w inne, na którym Lucy Lawless, znana też jako "Xena, wojownicza księżniczka", odskakuje, jakby właśnie odebrała cios. Wkurzona, doskakuje do swojego "oka" kamery i bije na odlew.

Później jest coraz zabawniej. W filmie pojawia się ponad 30 aktorek i kaskaderek, a każda wymiana ciosów wymagała kreatywnego podejścia od osoby, która dokładała swoją "cegiełkę". Np. Heidi Moneymaker, kaskaderka z "Avengersów", uderza "z byka", a obrywa Scarlett Johansson, która akurat ćwiczy w domowej siłowni. Ona z kolei chwyta piłkę lekarską i ciska... jak się okazuje w następnym ujęciu - w kaskaderkę Daynę Grant. Ta bokserskim ciosem uderza Margot Robbie, a ona z kolei bierze do ręki kij baseballowy.



Można założyć, że w trakcie kręcenia tego filmiku żadna z aktorek nie ucierpiała. A już na pewno nie cierpią oglądający go widzowie. Przeciwnie trwający ponad pięć minut film jest doskonałą rozrywką. Czy ciąg dalszy nastąpi? Pod koniec Zoe Bell pyta, kto chciałby dołączyć do niej w przyszłym tygodniu, po czym wali wymaglowanego widza na odlew gryfem trzymanej w ręku gitary.

W filmie udział wzięły (w kolejności występowania na ekranie): Zoe Bell, Lucy Lawless, Tara Macken, Drew Barrymore, Juliette Lewis, Tamiki Brownlee, Rosario Dawson, Amy Johnston, Cameron Diaz, Kim Murphy, Daniela Ruah, Michaela McAllister, Kaitlin Olsen, Lauren Mary Kim, Florence Pugh, Julia Butters, Angela Meryl, Sarah Irwin, Daryl Hannah, Sophia Di Martino, Tracie Thoms, Shauna Duggins, Zoe Saldana, Ming Qiu, Renee Goldsberry, Rosie Perez, Lilly Aspell, Thandia Newton, Mel Stubbs, Jessie Graff, Monique Ganderton, Halle Berry, Heidi Moneymaker, Scarlett Johansson, Dayna Grant, Margot Robbie, Renae Moneymaker, KY Tunstall oraz powtórnie - Zoe Bell.