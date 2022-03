"Dwadzieścia trzy lata nagradzamy tą nagroda debiutujących aktorów na polskich scenach" - przypomniała prowadząca wtorkową uroczystość przewodnicząca Sekcji Krytyków Teatralnych Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) Krystyna Piaseczna.

"Kapituła Nagrodę im. Andrzeja Nardellego (...) za najlepszy debiut w teatrach dramatycznych w Polsce w sezonie 2020/21 przyznaje pani Klarze Williams za rolę Oleńki w 'Potopie' Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach" - odczytała treść werdyktu red. Piaseczna, dodając, że wyróżnienie jest objęte patronatem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Obok dyplomu i nagrody finansowej Klara Williams otrzymała grafikę studentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Marty Andrzejczak.

"Była to taka konwencja, mówiąc kolokwialnie, zombie. Wszyscy byliśmy zdziwieni na początku naszej pracy, że przyjdzie nam się zmierzyć z tą estetyką" - powiedziała Williams, odbierając nagrodę.

"Akurat dla mnie to było świetne wyzwanie i wspaniała przygoda. Nie zastanawiałam się zbyt długo nad tym, czy będę wyglądać tak czy inaczej, bo spodobała mi się wizja Kuby (Roszkowskiego - PAP)" - mówiła. "I spodobała mi się ta wyzwolona Oleńka, która walczy o swoją historię i o siebie" - wyjaśniła aktorka.

Klara Williams: Żyjemy w trudnym momencie

Klara Williams przypomniała, że "żyjemy w trudnym momencie". "Mówię tutaj o wojnie, która się toczy na Ukrainie i która nas wszystkich dotyczy" - podkreśliła.

Przyznała, że włączyła się w pomoc dla uchodźców "jak miliony Polaków". "Woziłam na dworzec kanapki, zaangażowałam się w różne formy pomocy, czyli zakupy. Starałam się robić to, co każdy z nas tak naprawdę robi" - powiedziała. Dodała, że zapisała się także do grup pomocowych na Facebooku, "gdzie są rozmaite ogłoszenia i gdzie najszybciej i najefektywniej można reagować na różne rzeczy".

Klara Williams

Williams mówiła, że napotkała posty uchodźców - artystek i artystów z Ukrainy. "Pomyślałam sobie, że może warto coś zrobić wspólnie, skoro tyle artystów tu zjeżdża" - wyjaśniła. Zapowiedziała, że chce jako producentka zainicjować wspólnie z artystami z Ukrainy przedsięwzięcie i prosi ich o kontakt na portalach społecznościowych.

Klara Williams ma "metafizyczny talent"

W laudacji prof. Jerzy Kosiewicz powiedział: "debiut pani Klary Williams w roli Oleńki Billewiczówny w tej sztuce jest rolą tak wyróżniającą się, że zasłużyła ona na specjalne uhonorowanie". "Pani Klara Williams pojawiła się niemalże we wszystkich zdarzeniach scenicznych. W debiucie stworzyła najważniejszą w tym przedstawieniu rolę żeńską, epatującą kobiecością i dziewczęcą gracją. Zagrała spragnioną miłości, pełną wdzięku pannę" - ocenił.

"Ma właśnie metafizyczny talent, tę platońską iskrę bożą, która sprawia, że gdy pojawia się na scenie, to ściąga uwagę widzów na siebie" - podkreślił prof. Kosiewicz. Dodał, że aktorka w spektaklu robiła to, "z osobliwym magnetyzmem, przejawiającym się w wymownych, prawdzie aluzyjnych, a zarazem subtelnie wyrażonych zachowaniach".

Prezes ZASP Krzysztof Szuster wspominał swoje statystowanie na scenie Teatru Narodowego w Warszawie u boku Ireny Eichlerówny i Igora Śmiałowskiego. Przyrównał talent tegorocznej laureatki Nagrody im. Nardellego do umiejętności "niemej gry" Ireny Eichlerówny.

"Klara Williams jest ważną częścią Teatru Śląskiego w Katowicach (...). Ta nagroda dla Klary to jest dowód na to, że Teatr Śląski od lat ma otwarte drzwi dla młodych artystów i przyjmuje ich pod swoje skrzydła" - powiedział z-ca dyr. katowickiego teatru Bogusław Jasiok.

Wyjaśnił, że mają "kilku aktorów na etatach od jednego, dwóch sezonów". "A dowodem na to, że to się dzieje od jakiegoś czasu jest m.in. fakt, że w 2012 r. tę nagrodę, którą dzisiaj Klara odebrała, dostał również nasz wspaniały aktor Bartek Błaszczyński" - dodał Jasiok.

Kim jest Klara Williams?

Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP przyznaje od sezonu 1998/99 nagrodę, której patronem jest Andrzej Nardelli, znakomity artysta, którego błyskotliwą karierę przerwała tragiczna śmierć. Laureatami tego wyróżnienia byli, m.in.: Paulina Kinaszewska, Tomasz Schuchardt, Marieta Żukowska, Patrycja Soliman, Marcin Hycnar, Agnieszka Skrzypczak, Julia Konarska, Magdalena Koleśnik i Jakub Gola.

Klara Williams urodziła się 5 czerwca w 1992 r. we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie - Filii we Wrocławiu. Wcześniej przez dwa lata uczyła się w Studium Musicalowym Capitol we Wrocławiu. W 2014 r. na 35. Międzynarodowym Festiwalu "Przegląd Piosenki Aktorskiej" we Wrocławiu zdobyła wyróżnienie za interpretację piosenki "Youkala" Kurta Weilla. W 2018 r. dostała wyróżnienie na 36. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi za rolę w spektaklu "Niewina" w reż. Pawła Miśkiewicza.

Występowała również w filmach i w telewizji. Na ekranie zadebiutowała w 2016 r., grając Edith Kronenberg w filmie "Sługi boże". Zagrała w filmach fabularnych "Fuga" i "Mistrz". Wystąpiła też w serialach "Ślad" i "Osiecka". W 2021 r. dostała angaż do roli sekretarki Joanny w serialu pt. "Pierwsza miłość", zagrała rolę Kasi w produkcji "Jak Pokochałam Gangster" oraz wystąpiła w 15. show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Od 2020 r. jest aktorką Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Gościnnie występuję na deskach Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.

