Teraz aktor cieszy się z każdej chwili

W grudniu zeszłego roku, a więc ponad pół roku po zdarzeniu, aktor po raz pierwszy zabrał głos w sprawie choroby. Odbierając nagrodę Vanguard Award za rolę w produkcji Amazon Prime "The Burial", wyznał, że doświadczył przerażających rzeczy i jest wdzięczny, że ma to już za sobą.

"Cieszę się teraz każdą minutą - jest inaczej. Nie życzyłbym tego przez co przeszedłem mojemu najgorszemu wrogowi, ponieważ jest to trudne, gdy powoli docierasz do końca... gdy widzisz tunel. Ja widziałem tunel - nie widziałem światła" - powiedział Foxx podczas przemówienia.

