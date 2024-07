"Jestem: Céline Dion" to poruszający film dokumentalny, który pozwala widzom zajrzeć za kulisy życia jednej z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek na świecie. Film ukazuje jej codzienność i walkę z poważną chorobą, która na zawsze zmieniła jej życie. To inspirujący obraz, który stanowi swoisty list miłosny do fanów, podkreślając, że muzyka zawsze była główną siłą napędową Céline Dion. Dokument pokazuje, jak wiele potrafi znieść ludzki duch, i jak mimo trudności, artystka dąży do powrotu na scenę.

"Jestem: Céline Dion" - gdzie obejrzeć film online?

Film "Jestem: Céline Dion" dostępny jest wyłącznie online, co oznacza, że nie znajdziemy go w kinach ani w tradycyjnej telewizji. Produkcja ta powstała we współpracy z jednym z największych serwisów VOD, czyli Amazon, dlatego można ją znaleźć w ofercie Prime Video.

Reklama

Aby obejrzeć ten wyjątkowy dokument, należy mieć aktywną subskrypcję na tej platformie. Jest to film, który przyciągnie uwagę nie tylko fanów Céline Dion, ale również wszystkich zainteresowanych inspirującymi historiami o ludzkiej wytrwałości i walce z przeciwnościami losu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Schuchardt o zawodzie aktora i zmianie priorytetów INTERIA.PL

Zobacz też:

Obejrzyj "Bliżej" z gwiazdorską obsadą na Netflix, zanim zniknie!

Co z trzecią częścią "Diuny"? Spekuluje się o dacie premiery

Legendarny aktor gościnnie na koncercie! Trudno ukryć wzruszenie