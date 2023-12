"Akademia Pana Kleksa": Pierwszy zwiastun filmu

"Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze" - tak film "Akademia Pana Kleksa" zapowiada dystrybutor, firma Next Film.



Główne role w filmie grają: wcielający się w postać Ambrożego Kleksa Tomasz Kot oraz grająca Adę Niezgódkę Antonina Litwiniak. Na ekranie, w roli tajemniczego Doktora, pojawia się również Piotr Fronczewski.



Zdjęcie Piotr Fronczewski - kadr z filmu "Akademia Pana Kleksa" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat "Akademii Pana Kleksa", napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk. Za produkcję filmu odpowiada Open Mind Production.



"Akademia Pana Kleksa" do kin trafi 5 stycznia, ale seanse przedpremierowe rozpoczynają się już 25 grudnia.



"Akademia Pana Kleksa": Nowa wersja kultowej produkcji

"Akademia pana Kleksa" to książka autorstwa Jana Brzechwy, opowiadająca losy dwunastoletniego Adasia Niezgódki, który wraz z dwudziestoma trzema innymi chłopcami trafia do akademii osobliwego profesora Ambrożego Kleksa. Książka zyskała kontynuację historii w postaci: "Podróży pana Kleksa" oraz "Tryumfu pana Kleksa" i od wielu lat znajduje się na liście lektur szkolnych.

Ekranizacja "Akademii pana Kleksa" z 1983 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego zyskała sobie wielu fanów. Za fantastyczną muzykę do filmu był odpowiedzialny wtedy znany kompozytor filmowy Andrzej Korzyński. W rolę profesora Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski.

W nowej wersji w rolę Ambrożego Kleksa wciela się Tomasz Kot . Piotr Fronczewski gra rolę doktora Paj-Chi-Wo. Nowością będzie zmiana płci głównego bohatera. Zamiast Adama Niezgódki w kinowej opowieści pojawi się... Ada Niezgódka! Zagra ją Antonina Litwiniak.