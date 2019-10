Agnieszka Woźniak-Starak nie poddała się po tragicznej śmierci męża. Chce kontynuować jego spuściznę. Obecnie promuje film "Ukryta gra", który był ostatnim producenckim dziełem Piotra Woźniaka-Staraka. W zamieszczonym na Instagramie poście wspomina zmarłego męża.

Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak na balu fundacji TVN "Nie jesteś sam" (2016) /Adam Jankowski/REPORTER / East News

Piotr Woźniak-Starak zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno w sierpniu tego roku. Jego niespodziewana śmierć była ciosem dla jego najbliższych.

Agnieszka Woźniak-Starak, która była żoną producenta filmowego od trzech lat, nie poddała się jednak i robi wszystko, by wrócić do normalnego życia. Chce kontynuować spuściznę po tragicznie zmarłym mężu. Obecnie zajmuje się promocją jego ostatniego filmu.



"Ukryta gra" to ostatnie producenckie dzieło Piotra Woźniaka-Staraka, którego premiery niestety nie doczekał. Obraz będzie miał swoją premierę kinową 8 listopada. We wrześniu film zaprezentowano premierowo na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Ukryta gra" to produkcja z międzynarodową, gwiazdorską obsadą. W thrillerze wyprodukowanym przez studio Piotra Woźniaka-Staraka występują m. in. amerykański aktor Bill Pullman oraz Robert Więckiewicz.

Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała na Instagramie wpis, w którym wspomina prace nad "Ukrytą grą". Udostępniła zwiastun filmu, o który - jak pisze - jej mąż walczył niczym lew. Dodała, że reportaż dotyczący kulis powstawania "Ukrytej gry", którego jest współautorką, będzie można zobaczyć w TVN już dzień po kinowej premierze produkcji - 9 listopada.

"Ten film to trzy lata ciężkiej pracy całego Watchout Studio i wielu innych wspaniałych ludzi. To był ciężki projekt, ale jestem z chłopaków niesamowicie dumna i cieszę się, że przynajmniej w maleńkim stopniu mogłam być jego częścią. Razem z Joasią Sulmirską i Krzyśkiem Arszennikiem przygotowaliśmy making of "Ukrytej gry", czyli reportaż o kulisach powstawania filmu, a sytuacji kryzysowych, wierzcie mi, nie brakowało" - pisze Agnieszka Woźniak-Starak.

Mogłabym o tym filmie pisać bez końca, o wspaniałej scenografii Allana Starskiego (musicie zobaczyć jak spektakularnie wyczarował Brooklyn na warszawskiej Pradze!), o niesamowitych zdjęciach Pawła Edelmana, o Billu Pullmanie, który jest chyba najbardziej uroczym człowiekiem na świecie, o Piotrku i Krzysiu Tereju, którzy walczyli o tę produkcję jak lwy, ale tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć - idźcie na ten film, żeby zobaczyć kawałek naprawdę dobrego światowego kina, które od początku do końca powstało w Polsce" - dodaje.

Zdjęcie Wpis na Instagramie Agnieszki Woźniak-Starak / materiały prasowe