Miesiąc temu Agnieszka Włodarczyk i jej partner Robert Karaś doczekali się synka. Chłopiec dostał na imię Milan, a aktorka od dnia jego narodzin szczegółowo opisuje swoje przeżycia. "Pierwsze dni w domu, wszystko nowe dla nas i Milusia, pierwsze drzemki, pierwsze przewijanki, kąpiel. Uczymy się siebie każdego dnia i każdego dnia jest coś nowego" - napisała Włodarczyk w jednym z postów. Aktorka nie ukrywa także tych trudnych momentów macierzyństwa, w których mierzy się z brakiem snu, zmęczeniem i nerwami, gdy synek płacze.

Agnieszka Włodarczyk: Dlaczego wyjeżdża z Polski?

Już kilka dni po porodzie Włodarczyk ujawniła też, że marzy o tym, by razem z rodziną wyjechać gdzieś na wakacje i zapowiedziała, że gdy tylko maluch skończy 3-4 miesiące, będzie chciała zabrać go za granicę. Jak się okazuje, Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś nadal planują taki wyjazd, jednak nie będzie to krótki urlop, a kilkumiesięczna wyprowadzka z Polski. Wszystko po to, by spędzić zimowe miesiące w ciepłym klimacie.



"Nie będę ukrywać, że planujemy uciec od zimy w Polsce. Wybraliśmy w końcu destynację, chociaż pomysłów było sporo. Główne założenia wyjazdowe to: w miarę wysoka temperatura jak na zimę, dużo słonecznych dni i dobre miejsce do treningów Roberta" - zdradziła na Instagramie aktorka.

Włodarczyk wyjaśniła również, że ważne jest dla nich to, by w kraju, do którego się wyprowadzą, była dobra opieka medyczna, dobra kuchnia i by ceny wynajmu domu nie były zbyt wygórowane. Aktorka nie wyjawiła, jakie miejsce razem ze sportowcem wybrali, więc internauci zaczęli spekulować, że będzie to Tajlandia, Meksyk lub jedna z hiszpańskich wysp.



W jednym z komentarzy Włodarczyk wyjaśniła, że do Azji z małym dzieckiem nie chce wyjeżdżać. Sugestii, że zamieszka z rodziną w Hiszpanii, nie skomentowała. Czy zatem to będzie jej nowe miejsce zamieszkania? Pewnie dowiemy się już jesienią.

Pomysł, by spędzić zimę poza Polską, w przypadku aktorki i triathlonisty nie jest niczym nowym. W zeszłym roku Włodarczyk i Karaś również spędzili zimowe miesiące poza krajem - mieszkali wtedy na maleńkiej indonezyjskiej wyspie Gili Air. Zdecydowali się na powrót w momencie, gdy aktorka była w połowie ciąży.