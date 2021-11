Agnieszka Sienkiewicz otwiera własny pensjonat w Szczyrku

Agnieszka Sienkiewicz zamieściła na InstaStories filmik, na którym można zobaczyć, że jej dom w Szczyrku jest na ostatnim etapie wykańczania.





"Tak zapowiada się nasz górski dom w Szczyrku"

"Tak zapowiada się nasz górski dom w Szczyrku... Jak nas nic 'nie położy', to już w styczniu oddamy go gościom. Stworzymy wtedy piękną stronę i profil i będę Wam już piękny i gotowy prezentować" - napisała pod relacją.



Dołączyła też fotkę z wizualizacją tego, jak finalnie będzie wyglądać jej pensjonat. Dom jest bardzo nowoczesny, ale jest w nim sporo akcentów nawiązujących do lokalnego folkloru, jak chociażby kominek, stolik wykonany z pnia drzewa i dekoracyjne bale pod sufitem.

Zdjęcie Agnieszka Sienkiewicz kończy budowę domu w Szczyrku (screen z Instagrama) / materiały prasowe

Aktorka przy realizacji tego przedsięwzięcia może liczyć na pomoc swojego męża Mikołaja Gauera, który jest biznesmenem.

Kilka cennych rad mogliby też udzielić jej Ilona Wrońska i Leszek Lichota. To aktorskie małżeństwo otworzyło w tym roku luksusowy kamping na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczad.



