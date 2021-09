W serialu "Przyjaciółki" Agnieszka Sienkiewicz wciela się w Dorotę, kochającą luksus i przeżywającą kolejne perypetie miłosne koleżankę czwórki głównych bohaterek. Sama aktorka z graną przez siebie postacią niewiele ma wspólnego, bo od lat jest szczęśliwą żoną Mikołaja Gauera i mamą dwóch córek 5-letniej Zosi oraz 2-letniej Marysi, a zamiast luksusu woli życie na łonie natury. Razem z mężem kupiła w zeszłym roku wymagające remontu siedlisko na Mazurach, które - jak zdradziła w jednym z wywiadów - w przyszłości chce przerobić na pensjonat.

Nowe wyzwanie Agnieszki Sienkiewicz

W najnowszym poście na Instagramie Agnieszka Sienkiewicz zdradziła, że rozstaje się na jakiś czas z rodziną, bo wyjeżdża do Grecji na wyspę Lesbos, by pomagać tam uchodźcom.

"Witam się z Wami z lotniska, właśnie wyruszam w jedną z najważniejszych podróży w moim życiu! Razem z Fundacją Dobra Fabryka przez najbliższe dni będę pracować i pomagać w największym obozie dla uchodźców w Europie na wyspie Lesbos. W obozie, w którym mieszka około 7 tysięcy ludzi, a 50 procent stanowią dzieci, które czasem nie znają życia poza obozem, brakuje podstawowych środków czystości, pieluch, mleka, leków, ciepłych posiłków, ciepłych ubrań..." - napisała aktorka w poniedziałek rano.

Agnieszka Sienkiewicz będzie relacjonowała swój pobyt

Zapowiedziała także, że będzie szczegółowo relacjonowała każdą chwilę spędzoną w obozie, by pokazać internautom, jak wiele jest tam do zrobienia. "(...) postaram się Was przekonać, jak bardzo potrzebna jest tam pomoc, w jak tragicznych okolicznościach znaleźli się ci ludzie i może uda mi się Was namówić do wsparcia - nawet najmniejszymi kwotami Fundację Dobra Fabryka, żebyśmy mogli tam na miejscu udzielać pomocy! Dam z siebie wszystko, więc bądźcie tu ze mną na bieżąco, postaram się pokazać Wam jak najwięcej!" - zapewniła aktorka.

Fundacja Dobra Fabryka, z którą Agnieszka Sienkiewicz wyjechała do obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos, została założona przez Szymona Hołownię w 2014 roku. Pomaga ludziom na całym świecie, przede wszystkim w krajach Afryki, m.in. W Kongu, Senegalu, Burkina Faso, Rwandzie, a także w Azji: Libanie i Chinach.