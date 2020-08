Agnieszka Dygant: Saint-Tropez na polskim balkonie

„St.Tropez na polskim balkonie” - napisała Agnieszka Dygant w niedzielę na Instagramie i zamieściła zdjęcie, na którym w czarnym bikini zażywa kąpieli słonecznej. Fani nie podziwiali jednak widoków, ale figurę aktorki.

Nic dziwnego. Dygant zawsze była bardzo atrakcyjna, ale w wieku 47 lat wręcz zachwyca urodą i wysportowanym ciałem. Odpowiedź, jakiej udzieliła jednej z fanek, sugeruje, że wyrzeźbione mięśnie kosztowały ją jednak sporo wysiłku.



"Co panią zmotywowało do takiej przemiany? Wygląda pani obłędnie. Jakieś porady dla innych kobiet, które nie lubią ćwiczyć?" - zapytała kobieta, ale Agnieszka Dygant nie miała dla niej pocieszającej wiadomości.



"Pokochać ból" - stwierdziła krótko aktorka. Kilka osób zauważyło również jej podobieństwo na zdjęciu do innej gwiazdy. "W pierwszej chwili pomyślałam, że to Victoria Beckham" - zauważyła jedna z fanek. Inni nie mieli jednak wątpliwości, że nasza rodzima gwiazda prezentuje się lepiej. "Victoria nie dorasta Agnieszce do pięt ani urodą, ani klasą" - podsumował fan Agnieszki Dygant.