Agentka namawiała ją do „udawania białej”. Wierzył w nią tylko Johnny Depp

"Gdy kręciliśmy moją pierwszą scenę, Johnny szepnął mi do ucha: ‘Jesteś za dobra na takie g****’. Potem zaprosił mnie do swojej przyczepy. Kiedy rozmawiał przez telefon, usłyszałam, jak mówi: ‘Słuchaj, ona jest niesamowita. Nazywa się Rosie Perez’. Podszedł do mnie i powiedział: ‘Rosie, chodź tu. Przywitaj się z moją dziewczyną, Winoną Ryder ’. Potem, gdy rozmawialiśmy już całkiem serio, powiedział, że opowie o mnie ludziom z branży, bo powinnam grać porządne role" - zdradziła aktorka. I dodała, że choć nie ma pewności, czy Depp faktycznie polecał ją później znajomym filmowcom, wiele mu zawdzięcza. Dzięki tamtej rozmowie postanowiła bowiem zrezygnować z usług swojej ówczesnej agentki, która usiłowała nakłonić ją do operacji plastycznej i wypierania się latynoskiego pochodzenia.

"Stwierdziła wprost, że jeśli zoperuję sobie nos i przefarbuję włosy na blond, załatwi mi więcej zleceń. 'Nie jesteś czarna, więc mogę zdobyć dla ciebie jakieś oferty' - oznajmiła. Wcześniej namawiała mnie, żebym udawała białą, bo to pomoże mi w karierze. Nie mogłem w to uwierzyć" - wyznała Perez. Po zwolnieniu swojej agentki aktorka musiała mierzyć się z ciągłymi odmowami i brakiem finansowego bezpieczeństwa. "Nie miałam pieniędzy. Nie miałam nikogo, na kim mogłabym polegać" - zaznaczyła gwiazda. Rosie Perez: Hollywood wciąż ma lekcję do odrobienia Obecnie Perez nieźle radzi sobie w branży - ostatnio wystąpiła m.in. w popularnym serialu "Stewardesa" , za rolę w którym otrzymała nominację do nagrody Emmy. Aktorka podkreśla, że choć na przestrzeni lat podejście branży filmowej do kwestii różnorodności rasowej uległo zmianie na lepsze, Hollywood wciąż ma lekcję do odrobienia. "To po prostu nie wystarczy. Kiedy nasze historie w końcu zostają opowiedziane na ekranie, zawsze znajdzie się jakiś dyrektor czy producent, który powie ci: 'Mogłabyś to trochę podrasować, zaostrzyć?'. Ale kiedy historie dyskryminowanych ludzi stają się nazbyt prawdziwe, mówią nam: 'Możesz to złagodzić? Nie chcemy, aby widzowie poczuli się urażeni'. Ludzie zaczynają mieć tego dość. Myślę, że to dlatego film 'Wszystko wszędzie naraz' odniósł tak wielki sukces" - stwierdziła gwiazda.