Adwokat Piotra Z. składa wniosek o umorzenie sprawy o zniesławienie

Adwokat aktora złoży wniosek o umorzenie

Piotr Z. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

"Według mojej opinii nie mamy tu do czynienia z żadnym przestępstwem — to najważniejsza kwestia. Dla mnie niezrozumiały jest fakt, że toczy się w tej spawie postępowanie. Wypowiedź mojego klienta mieści się całkowicie w obrębie prawa do wolności słowa i krytyki, w szczególności w odniesieniu do działań organów władzy publicznej. Będę składał wniosek o umorzenie tego postępowania - powiedział na łamach Onetu Radosław Skiba, adwokat aktora.

"Według mnie niezrozumiałe jest, że w sytuacji, kiedy przez Straż Graniczną stosowane były działania określane jako tzw. push-backi, co do których np. Sąd Rejonowy w Hajnówce stwierdził, że były to działania nielegalne — prokuratura nie zajmuje się analizą postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej np. pod kątem nadużycia uprawnień, a zamiast tego ściga osoby, krytykujące taki bezduszny i niehumanitarny sposób postępowania z uchodźcami" - uzupełnił swoją wypowiedź.

Zarzuty

Zarzut znieważenia, jaki usłyszał aktor, dotyczy wpisu, jaki w listopadzie 2021 roku zamieścił w jednym z portali społecznościowych. Piotr Z. opublikował zdjęcie rzeczniczki Straży Granicznej por. Anny Michalskiej z opisem "Pani rzecznik Straży Granicznej, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS". Później skasował post.

