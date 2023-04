Odżywiał się robakami i jagodami

Muskularną naturę pokazał w filmie "Predators" - sequelu "Predatora" z pamiętną kreacją Arnolda Schwarzeneggera. Udało mu się wiarygodnie stworzyć bohatera akcji, mimo że brak mu oczywistych predyspozycji do tego typu ról. "Całe dnie spędzałem w dżungli, w moro, z karabinem i maczetą" - wspomina aktor. "Dobra strona to oczywiście fakt, że męczysz się tylko przez określony czas. I choćbym nie wiem jak bardzo starał się wczuć w sytuację, w ostatecznym rozrachunku wiem, że ściganie Predatorów to nie mój problem, chociaż taka perspektywa jest ekscytująca" - przyznaje Brody.

O tym, że nie boi się ekstremalnych wyzwań, udowodnił przygotowaniami do roli w filmie "Reset" . Brody spędził mroźną noc bez dachu nad głową i odżywiał się robakami i jagodami, aby jak najlepiej wcielić się w rolę mężczyzny, który po wypadku samochodowym musi samotnie przeżyć w dziczy. Przed rozpoczęciem zdjęć powracał jeszcze do siebie po chorobie układu pokarmowego, której nabawił się podczas pobytu w Indiach. Brody jednak nie miał wątpliwości, ze podejmie się tego wyzwania. "Choroba bardzo mnie osłabiła, ale mimo to zdecydowałem się spędzić noc w lesie i jeść robaki w lutym w Kanadzie. Jakkolwiek nieprzyjemne było to doświadczenie, pomogło mi szybko przystosować się do nowej roli" - wyjaśnił.

Woody Allen wykorzystał jego niekonwencjonalną urodę, obsadzając go w roli Salvadora Dalego w filmie "O północy w Paryżu" . W ostatnich latach Brody najczęściej współpracuje jednak z Wesem Andersonem. Oglądaliśmy go w trzech filmach amerykańskiego reżysera: "Pociąg do Darjeeling" , "Grand Budapest Hotel" , "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" , w czwartym - animowanym "Fantastycznym panu lisie" - użyczył głosu myszy o imieniu Rickity. Na premierę czeka też nowe dzieło Andersona "Asteroid City" , oczywiście z Brodym.