Adolf Dymsza ma swoją ulicę w stolicy

1 / 8

W czwartek, 20 sierpnia 2015, mija dokładnie 40 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych polskich aktorów - Adolfa Dymszy (właśc. Adolf Bagiński). Artystyczną karierę zaczynał od występów kabaretowych. W 1918 r. po raz pierwszy stanął przed kamerą. Od filmu niemego przeszedł z początkiem lat 30. do dźwiękowego, by około 1935 r. osiągnąć szczyt popularności. Na ekranie stworzył barwną, pełną energii i werwy postać warszawskiego cwaniaka, który - co prawda - nie da się oszukać i z każdej sytuacji znajdzie wyjście, ale w gruncie rzeczy jest człowiekiem o złotym sercu, patrzy na świat optymistycznie i nie obraża się na przeciwności losu.