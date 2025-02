Adaptacja znanego komiksu czeka na premierę kilka lat. Teraz trafi do kin?

"Red Sonja" w końcu trafi do kin. Nikt nie chciał filmu przez kilka lat

"Red Sonja" jest doskonale znana fanom komiksów. Kinomaniacy też już mieli z nią do czynienia, ponieważ pierwsza ekranizacja o jej przygodach trafiła do kin w 1985 roku. Nic więc dziwnego, że gdy po ponad 20 latach od jego premiery media poinformowały, że historia doczeka się nowej odsłony kinowej, fani byli zachwyceni. Jesienią 2022 roku sieć obiegło pierwsze zdjęcie z produkcji, które przedstawiało znaną z "Zemsty" Matildę Lutz w roli tytułowej bohaterki. To była jednak ostatnia nowina o produkcji, a film do dziś nie ujrzał światła dziennego.

Jak donosi Deadline, "Red Sonja" ma w końcu trafić do kin. Po trzech latach od powstania i braku zainteresowania prawami do dystrybucji twórcom miało się w końcu udać sprzedać uprawnienia kilkunastu krajom. Wśród nich są Wielka Brytania i Irlandia. Nie ma na razie za to Stanów Zjednoczonych i nie wiadomo, czy produkcja trafi do Polski. Jednakże już sam fakt tego, że w końcu uda się pokazać dzieło na dużym ekranie, świadczy, że może i Polacy doczekają się ostatecznie seansów w rodzimych kinach.

"Red Sonja". Co wiemy o produkcji?

Postać Czerwonej Sonji została stworzona na początku lat 70. ubiegłego wieku na potrzeby komiksów Marvela rozgrywających się w uniwersum "Conana Barbarzyńcy". Matilda Lutz nie była faworytką po castingach. Do roli przymierzana była Hannah John Kamen, ale musiała zrezygnować z projektu z powodu innych zobowiązań zawodowych. Na ten moment nie wiadomo nic o fabule. Tak o projekcie i angażu Lutz mówi sama reżyserka:

"Chciałam nakręcić film o Czerwonej Sonji, odkąd byłam nastolatką. Była dla mnie potężną postacią, którą zawsze chciałam przenieść na ekran według własnej wizji i tego, co mam do powiedzenia. Kiedy spotkałam Matildę Lutz, wiedziałam, że posiada całą tę magię, której szukałam. Dostrzegałam w niej złożoność i głębię, jaką wniesie do postaci Sonji" - oświadczyła M.J. Bassett cytowana przez The Hollywood Reporter.

