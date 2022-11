Swoją przemowę dziękczynną Adam Sandler rozpoczął nietypowo, bo od przyznania się do tego, że takowej nie przygotował. "Powiedziałem moim córkom, Sadie i Sunny, które mają 16 i 14 lat, że nie napisałem żadnej przemowy, a one odpowiedziały, że to nieładnie. 'Uspokójcie się' - powiedziałem do nich. 'Tatuś ciężko pracuje, tatuś jest, ku..., zmęczony'. Zapytały więc, czy mogą napisać przemowę dla mnie. Zgodziłem się" - rozpoczął Adam Sandler. Chwilę później zmienił akcent na południowy i rozpoczął czytanie przemówienia napisanego mu, jak sam twierdzi, przez córki.



Reklama

Adam Sandler: Przemowę napisały mu córki

"Szanowni dobrze ubrani dygnitarze, świetnie wykształceni hipsterzy i różne inne osoby wam towarzyszące. Dziękujemy wam za danie naszemu tatusiowi, panu Adamowi Sandlerowi, tej prestiżowej nagrody wszech czasów za całokształt kariery tego najwspanialszego aktora naszych czasów. Znaczy dla niego bardzo wiele. Większość nagród na jego półce przypomina kształtem pudełka z popcornem, są tam również miniaturki Oscara z napisem: Ojciec roku. Sam je sobie kupił" - odczytał aktor, rozbawiając zgromadzonych podczas ceremonii gości.

Dalej było jeszcze zabawniej. "Podczas gdy nasz tatuś jest razem z wami, my robimy wszystko, czego nam nie pozwala, gdy jest razem z nami. Wyjadamy jego ciastka, przymierzamy jego bieliznę wyszczuplającą, śmiejemy się do rozpuku z filmów z Benem Stillerem . Kiedy ostatnio przyłapał nas na dobrej zabawie w trakcie oglądania trylogii 'Poznaj moich rodziców', wparował do pokoju i wykrzyczał: 'Tylko Sandman potrafi rozbawić ludzi! Je... wszystkich innych komików'" - kontynuował Sandler.

Adam Sandler był jednym z dwójki aktorów nagrodzonych specjalnym wyróżnieniem. Podobną nagrodę odebrała też gwiazda filmu "Fabelmanowie" - Michelle Williams . Udział w ceremonii rozdania Gotham Awards był dla Adama Sandlera pierwszą okazją do przypomnienia o sobie w kontekście nagród filmowych za trwający jeszcze sezon. Na inne wyróżnienia aktor ma szansę dzięki roli w sportowym dramacie Netfliksa "Rzut życia". Być może więc Sadie i Sunny będą miały wkrótce okazję napisać kolejne mowy dziękczynne w imieniu swojego sławnego taty.

Wideo Adam Sandler w filmie „Rzut życia” | Oficjalny zwiastun | Netflix

Czytaj również: