"Leo" to animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka.

Aktor i komik Adam Sandler ("Hotel Transylwania", "Od wesela do wesela") jest całkowicie w swoim żywiole, użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr).

Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niesamowicie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca...

Adam Sandler gwiazdą Netfliksa

Za reżyserię animacji odpowiadają: Robert Marianetti, Robert Smigel i David Wachtenheim



Adam Sandler jest nie tylko producentem animacji "Leo", aktor współtworzył również scenariusz produkcji, która pojawi się w ofercie Netfliksa już 21 listopada.

W 2023 roku w platformie streamingowej pojawiły się też inne filmy z udziałem aktora. W komedii "Nie jesteś zaproszona na moja bat micwę" mogliśmy zobaczyć także żonę i córki gwiazdora, z kolei "Zabójcze wesele" było kontynuacją "Zabójczego rejsu", w którym Sandlerowi partnerowała Jennifer Aniston.

Wideo