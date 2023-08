Napisany przez Alison Peck scenariusz filmu "Nie jesteś zaproszona ma moja bat micwę" powstał na motywach powieści Fiony Rosenbloom pod tym samym tytułem. Opowiada on o dwóch szkolnych przyjaciółkach, Stacy Friedman i Lydii Katz. Zajęta planowaniem swojej bat micwy Stacy niespodziewanie orientuje się, że przyjaciółka zaczyna spotykać się z chłopakiem, w którym ona się podkochuje.

Netflix zaprezentował właśnie zwiastun filmu wyreżyserowanego przez Sammi Cohena. Główne role zagrała w nim rodzina hollywoodzkiego gwiazdora Adama Sandlera . Oprócz niego, jego żony Jackie oraz córek Sunny i Sadie, w filmie zobaczymy też Idinę Menzel, Luisa Guzmana, Ido Mosseriego, Samanthę Lorraine, Dylana Hoffmana, Deana Scotta Vazqueza, Dylana Dasha oraz Millie Thorpe.

